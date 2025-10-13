腎臟長好多水泡「只有1顆怪」　醫機警轉診意外發現第1期腎癌

▲腎臟囊腫一般屬良性，但仍應定期追蹤，才能及早發現癌變等異常。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人腎臟長有水泡，也就是「腎臟囊腫」，基本屬良性，不必太擔心，不過基隆長庚醫院健診中心主任錢政弘在臉書分享，一名56歲男性經檢查發現長有10顆腎臟囊腫，他眼尖注意到有1顆不太一樣，「看起來就一個字，怪」，於是轉介泌尿科，結果證實竟是早期腎癌，直呼發展「真的出乎我意料之外」。

錢政弘在臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》提到， 腎臟囊腫一般很常見，而他為這名男子進行腹部超音波檢查時，發現腎臟約有10顆水泡，大多屬典型黑色囊泡，但影像中卻有1顆灰濁、顏色不均的異常病灶，他覺得不太對勁，故決定轉介泌尿科。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而泌尿科醫師接手後，先做超音波，認為該顆病灶與一般單純性囊泡不同，當場直接安排電腦斷層（CT），而CT出現腫瘤可疑徵象，隨即以「腎臟腫瘤」高度懷疑處理，後續進行手術，結果病理報告證實為第1期腎細胞癌，屬相對早期。

錢政弘表示，原以為只是常見且多半僅需追蹤的腎臟囊腫，沒想到在眾多水泡中藏著「長得不太一樣」的病灶，最後轉診才揪出惡性腫瘤，出乎他意料，他也藉此個案提醒其他醫師，「遇到不會的東西真的不要逞強，還是要找專家來看」。