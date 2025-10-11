47項藥品擬退出台灣　食藥署修法「擴大缺藥通報」

▲不少原廠藥在今年宣佈要退出台灣市場。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

有藥師指出，過去10年來，才13款原廠藥退出台灣市場，但是今年就至少有7種，認為健保署和食藥署應主動了解退出原因。對此，食藥署署長姜至剛指出，截至今年9月底，已有47項藥品預計退出台灣市場，但都有替代藥品可使用，不影響民眾用藥，另也已送出《藥事法》修正草案，未來「不限必要藥品」，只要藥廠打算停產或退出，要提前半年通報。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，包括高血壓藥安普諾維膜衣錠、止痛消炎藥萬克適錠、化痰藥氣舒痰液、降血脂藥美百樂、抗憂鬱藥百憂解等原廠藥，都在今年宣布退出台灣，傳出拜耳的阿斯匹靈也將年底退出，而這些都是台灣民眾熟悉的用藥。她直言，健保署每年例行砍藥價，藥價長期遭壓低，廠商相繼退出。

姜至剛則回應，根據統計，截至今年9月底，已經有47項藥品提出要退出台灣，其中25項有同成分、同劑型、同劑量的學名藥可替代，其他21項雖然沒有同成分、同劑型、同劑量，但仍有相同成分、不同劑型的藥品，機轉和適應症都可以銜接使用。

而在藥價方面，姜至剛表示，藥價不是單一因素，也和市場大小、成本利潤、業者策略調整有關，且目前全球藥品供應鏈朝「在地化」方向發展，台灣也會持續積極推動學名藥生產。另外，衛福部也已送出《藥事法》修正草案，未來「不再限於必要藥品清單」，只要藥廠有打算停產或退出台灣，都要提前半年通報。