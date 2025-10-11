60歲婦數鈔票數到「媽媽手」痛爆　醫點名高危險群

▲醫師利用體外震波治療媽媽手。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

60歲許女士在宮廟擔任會計超過30年，日常工作就是「數鈔票」，長年下來，導致手腕與大拇指疼痛，檢查發現雙手大拇指肌腱明顯發炎，診斷為「狹窄性肌腱滑膜炎」，俗稱「媽媽手」。醫師提醒，「媽媽手」不只出現在家庭主婦，美容美髮業、手搖飲店員、廚師以及需要反覆運用手部力量的運動員，都是高風險族群。

許女士回憶，春節期間宮廟香客雲集、善款踴躍，點鈔工作量暴增，偏偏最忙碌的時候點鈔機故障，連日雙手一張張數錢，手腕與大拇指疼痛感愈來愈明顯，服用止痛藥硬撐沒有緩解，反而愈發劇烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中慈濟醫院復健醫學部醫師張欽凱指出，許女士雙手大拇指肌腱明顯發炎，診斷為狹窄性肌腱滑膜炎，俗稱媽媽手，其他手指關節也有發炎情況，很明顯是手指與手腕已過度使用，必須讓雙手充分休息，免得病情反覆發作。

張欽凱說明，「媽媽手」初期透過冰敷、適度休息，多能逐漸復原，但若疼痛持續不退就需進一步治療，不過許女士短時間內無法停工，評估後採用體外震波治療（俗稱骨震波），先處理疼痛問題再配合生活調整。

體外震波治療原理是以低能量作用於患部，透過干擾神經傳導及促進身體釋放鎮痛物質，減輕慢性疼痛，同時震波能量可分解肌腱內鈣化物，促進微血管生成、改善血液循環。張欽凱說，治療常用於足底筋膜炎、網球肘、五十肩等肌筋膜疼痛及鈣化性或慢性肌腱炎，不過急性發炎或感染、凝血功能異常、孕婦和青少年靠近生長板部位，則不適合。

張欽凱提醒，即使症狀改善不代表完全痊癒，仍須注意日常生活中的不良姿勢或長時間重複使用同一肌肉與關節，避免復發，適度休息、工作時分段活動手部，才是長久維持健康的關鍵。