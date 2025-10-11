ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「喪屍煙彈」衍生新興毒品　食藥署修法增列12項管制藥品

▲衛福部外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」遭毒犯自行改化學式合成出新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前已被法務部增列為毒品項目，為加強防堵新興毒品，衛福部食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，列入新增及修訂共12項無醫療用途的管制藥品。

食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，近來檢警調單位查獲此等新興濫用物質在國內已有檢出案例或聯合國公約已列管，為防範此等物質淪為新興濫用物質或毒品先驅原料，造成社會危害，提請法務部研議列入毒品品項列管。

而食藥署本次預告修正是配合法務部增修毒品品項，基於科學上需用，增修管制藥品品項，預告修正「管制藥品分級及品項」部分分級及品項共12項，增修品項皆無醫療用途。

張志旭說明，這次修正重點是將第三級管制藥品第350項異丙帕酯刪除，將該項併入第二級管制藥品第225項正丙帕酯，並修正該項名稱為「丙帕酯（Propoxate）」，防堵毒犯以改變化學結構規避查緝。

此外，本次公告也新增8項第二級藥品，包括愛他淨（Etazene）、美托尼他淨（Metonitazene）、丙托尼他淨（Protonitazene）及其衍生物，還有增列3項第四級管制原料藥，如4-甲基苯戊酮、2-溴-4-甲基苯戊酮及1-氯苯基-1-丙酮等。

張志旭表示，本次預告期間為14天，自114年10月9日至同年10月23日止，後續將綜整收集意見，依法制程序函報請行政院核定公告，正式生效日期將依行政院公告辦理。

