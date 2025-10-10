胃食道逆流火燒心需慎防壞習慣　中醫揭9大禁忌飲食清單

▲火燒心胃食道逆流，中醫師提醒忌吃9類食物，示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

有胃食道逆流困擾的人越來越多，中醫師指出，胃食道逆流發生原因在於賁門過於鬆弛，包含疾病、生活習慣、飲食等因素使賁門括約肌無法阻擋食物與胃酸逆流進入食道等部位，就會引起不適症狀。如果要避免，飲食上要注意避免9類食物，包含辛辣、刺激、高油脂食物等，也提醒除了飲食與治療，日常習慣才是預防胃食道逆流的關鍵。

開業中醫師梁世瀅指出，正常情況下，食物和胃酸等液體會經由吞嚥，經賁門括約肌放鬆，進入胃部，賁門括約肌再度關閉；若因為疾病、生活習慣、飲食等種種因素，賁門括約肌無法阻擋食物與胃酸逆流進入食道、咽喉、口腔，或呼吸道等部位而引發不適。

梁世瀅說，臨床胃食道逆流的常見症狀包含火燒心、胸口灼熱、胃酸逆流則常發生於平躺時，其他還有慢性咳嗽、聲音沙啞、吞嚥進食困難、口水變多、變黏或出現泡沫、喉嚨異物感、胸口梗塞感等。梁世瀅也提到9大飲食上的禁忌食物：

1.辛辣食物：辣椒、胡椒、咖哩、芥末

2.刺激性食物：洋蔥、韭菜、酸菜、榨菜

3.高油脂食物：炸物、油脂含量高的肉類或料理

4.甜食：蛋糕甜點、冰淇淋、餅乾、巧克力

5.酸性或高纖水果：檸檬、葡萄柚、柳丁、奇異果、鳳梨

6.糯米製品：飯糰、油飯、糯米腸

7.加工食品：香腸、臘肉、培根

8.酒、含咖啡因(茶或咖啡)飲品、碳酸飲料

9.油脂含量高的飲品：全脂牛奶、奶昔

梁世瀅表示，中醫治療會常以「半夏厚朴湯」進行調理，具有行氣散鬱，降逆化痰功效。也可搭配針灸或穴位按摩協助改善，例如「合谷穴」、「太衝穴」可以緩解肝鬱氣滯、情緒壓力型食道逆流，用以暢通全身氣機；「內關穴」則有和胃降逆功效，用以治療火燒心、胸悶、心悸，「中脘穴」有和胃寬中、消食功效，用以治療消化不良、胃脹氣、打嗝、食慾不振、胃炎、胃潰瘍，「足三里」可強化、保健脾胃，用以治療胃食道逆流、胃脹氣、腸胃蠕動功能不佳、排便不順。

至於日常保健，梁世瀅提醒，民眾可以少量多餐，避免一次吃太多，尤其是宵夜。飯後不要立刻躺下，至少等 2–3 小時再睡覺。 墊高枕頭，睡覺時上半身稍微抬高，可以減少胃酸往上衝。放鬆心情、減少壓力，情緒緊繃也會讓逆流更嚴重。 避免緊身衣褲，過緊的腰帶或褲頭會增加腹壓。控制體重，腹部脂肪過多也容易壓迫胃部。