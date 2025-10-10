連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部提8守則盼志工自我照顧

▲花蓮光復鄉災區各地志工湧入協助重建，現場恢復狀況。（圖／賑災基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國慶連假開始，預期將再有一波「鏟子超人」志工前往花蓮光復鄉協助災後重建復原工作，然而先前陸續傳出志工橫紋肌溶解住進加護病房，還有挖土機老闆傷口感染敗血症過世等不幸事件，衛生福利部特別提醒志工朋友，掌握8大自我照顧守則，在守護災民的同時，也記得照顧自己。

衛福部提醒志工注意守則包含穿口罩、手套、雨鞋或防水長靴等裝備防護避免刺傷割傷，甚至吸入污染空氣，也要注意各項消毒清潔，飲食也要注意安全。此外針對避免熱傷害，要注意穿著淺色透氣衣物，補充水分等。

疾管署也提醒，目前全國處流感流行期且疫情呈上升趨勢，花蓮縣亦呈緩升趨勢。因應災區狀況，疾管署已擴大當地公費流感與新冠疫苗接種對象，光復鄉民眾、救災人員、志工等不限年齡等資格限制，都可以接種，民眾可以到當地醫療站、衛生所等處施打，統計至7日為止接種流感疫苗962劑、新冠疫苗330劑。

而針對恢復實體上課之光復國中、光復國小、大進國小，疾管署已啟動上呼吸道、腸道及腸病毒等校園監測，保障學童健康，並規劃10月14、15日入校接種流感疫苗，提升社區疫苗涵蓋率。

另一方面，衛福部今（10日）起啟動志工保險機制，保險對象為「指派參與災害復原工作的志工」，包含操作機具專業人員、水電工等，名單由主管機關彙整，每人保額為100萬元；至於自發性前往協助的「鏟子超人」，建議可依照需求，自費投保一般傷害保險附加傷害醫療保險，相關資料請上中華民國人壽保險商業同業公會網頁專區。

8大自我照顧守則如下：

一、裝備保護：清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸污水、污泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷。

二、飲食保護：遭污水侵入之蓄水池，應確實清洗、消毒後再蓄水；食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質(泡過水或解凍過久等)勿再食用。

三、清潔保護：戶外區域使用市售含氯漂白水稀釋50倍(200cc加10公升水)、居家環境使用稀釋100倍(100cc加10公升水)進行清消；廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水加40毫升漂白水浸泡30分鐘稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。同時應注意手部清潔，正確洗手；如暫時無法取得清水且手部無明顯髒污，可改用酒精含量75%的乾洗手液清潔雙手。

四、保持「涼」爽：天氣炎熱，增加熱傷害發生的機會，要選擇穿著寬鬆、透氣、淺色的衣服，儘可保持環境通風。

五、「補」充水分：依據天氣、活動量及流汗量適時、適度、適量補充水分，不要等有口渴的感覺才喝水，因為口渴時身體已經處於缺水狀態。此外，也要避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

六、提高警覺「心」：如出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等症狀，請儘快離開高溫環境休息並設法讓身體降溫，以及飲用加少許鹽的冷開水（不是冰水）或電解質飲料；必要時，應立即就醫尋求專業協助。

七、注意心理照護：要認識壓力反應、適時表達情緒、界定自己的能力與角色，並定期自我檢視、避免救世主心態，肯定自己的努力與貢獻。

八、善用社會支持：與其他志工保持聯繫、分享經驗、接受正向語言鼓勵，並且尊重多元文化、保持同理心。