衛福部推「百萬志工保險」未納鏟子超人　賑災基金會自有資金支應

記者洪巧藍／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多志工前往協助救災重建，但近期發生「挖土機超人」因傷口感染敗血症死亡，災區志工保障也受到關注。衛福部今（9）日宣布志工保險方案，保額100萬。賑災基金會表示，保費由賑災基金會「自有資金」支付，非來自善款，且以政府徵調的機械、水電、操作機具專業志工為對象，不包含「鏟子超人」等一般臨時志工。

桃園市挖土機行老闆林鴻森投入花蓮救災卻因傷口感染敗血症死亡，令各界不捨，昨日立法院社福衛環委員會多立委員關心臨時志工相對沒有保障，衛福部長石崇良允諾將與保險公司協調志工保險。中央前進協調所今（9）日宣布衛福部將擬定動員專業志工的保險，保額100萬，並由衛福部統一當要保人。

賑災基金會督導陳宗良表示，由於相關保險對象為志工，尚無法直接符合募款目的之災害救助、緊急醫療、復原重建（包括內裝修繕與生活支持）項目，因此該會將循過去莫拉克風災、莫蘭蒂風災經驗中專業志工募集與服務方式，該筆保費由賑災基金會「自有資金」支付，並不會動支「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

陳宗良指出，目前規劃保險以3天為基準，視實際需求可再延長，而能獲得保險的只限於政府部門募集或動用的專業志工，例如重機械、醫療志工等，是有組織性的志工，支援跟離開的時間、服務的區域、範圍都可以事先規劃掌握。至於自發性前往的鏟子超人較難掌握，不在保險對象內。

衛福部賑災基金會今日也公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款最新統計，至08日止，累計收到捐款29萬1,961筆、募得新台幣10億9,533萬5,563元。

賑災基金會表示，行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，由各部會與賑災基金會等單位派員進駐。日前行政院核定光復7村紅色警戒範圍之1837戶作為主要補助金與慰問金發放對象，經實際深入災區查訪後得知有更多戶數受災，7、8日共有超過2000戶辦理申請慰助，基於從優、從寬、從簡原則，將經衛福部及相關單位審認無虞撥款至災民戶頭。