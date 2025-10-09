打疫苗、篩檢可換點數折抵現金！衛福部擬推「健康幣」明年上路

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部健康促進再推新招！衛福部長石崇良今（9）日宣布將推出「健康幣」，當民眾接受篩檢、體檢、打疫苗等預防保健行為，都可以獲得相對應的點數，這些「健康幣」可與民間業者合作兌換健康商品、運動設施入場折抵或課程費用，讓健康行動轉為實質回饋，力拼明年第一季實施。

石崇良今日出席台灣乳房醫學會媒體活動，會前受訪談到目前乳癌篩檢率「撞牆了」很難再提升上去，其他篩檢也都面臨瓶頸。他說，在賴清德總統健康台灣願景之下，提高國人健康意識、提升自我照顧、做好預防保健相當重要，但如果老是強調未來可以避免生病、健保會少支出，距離遙遠讓民眾無感，衛福部決定3個月到半年內推出「健康幣」，把健康保健概念實質轉為回饋。

石崇良舉例，現在公費新冠流感疫苗「左流右新」正在開打，在「健康幣」推行的情況下，就可以打一劑疫苗100點，打兩劑疫苗就是200點，做篩檢也可以換點數，透過這些點數累積，就可以來做兌換。

石崇良說，過去健保署推健康存摺只有資料，未來更會有健康幣，衛福部規劃和民間合作，讓這些健康幣可以在日常生活中使用兌換，例如運動業者合作，使用運動設施可以折抵入場費，和連鎖藥局合作，去購買健康食品或保健食品時有折扣。他也透露「某超商已經有意願」，透過公私協力讓民眾更願意健康促進。

媒體問及北市有和悠遊卡公司合作推健康篩檢集點活動，衛福部健康幣是否也有相關規劃，石崇良回應，如果悠遊卡公司願意合作也可以，它就是一種幣，但希望健康幣更聚焦在健康相關用途。

石崇良表示，很快就會公布更多細節，首先會將各項公費補助篩檢、保健措施納入點數兌換，「過去執行率差的、難度越高的，點數越高，例如大腸癌篩檢大家不喜歡做，就會有更高的點數。」此外，民眾若自費打疫苗、做體檢、癌症篩檢，醫療院所上傳後也可以累積點數。

至於「健康幣」何時上路？石崇良說，衛福部正努力規劃，希望明年第一季可以上路，還會再搭配要推廣的政策，跨部會合作，除了疾管署、國健署是主要的單位之外，也可能跟運動部、教育部等合作。