他吃檳榔近40年口腔癌侵蝕下顎骨　重建植牙1天完成「不影響容貌」

▲台北慈濟醫院舉辦「口腔癌治療新希望：一天完成顎骨重建與植牙」記者會。（圖／台北慈濟提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

58歲的湯先生嚼食檳榔將近40年，日前因牙齦痛、口腔潰瘍前往醫院檢查，確診口腔癌第二期，癌細胞已經侵蝕至下顎骨，因為狀況惡化，評估需摘除右側下顎骨與下排牙齒再進行重建植牙。台北慈濟醫療團隊運用3D列印以及全球首例「即時動態導航」運用於一日顎骨重建手術，一次手術中即完成重建與植牙，讓患者術後容貌不受影響，重獲新生。

根據台灣最新癌症資料統計，口腔癌位於男性十大癌症第四位，男性發生率約為女性的10.4倍。收治個案的台北慈濟醫院牙醫部口腔顎面外科主任許博智表示，湯先生最初希望以動脈化療的方式控制病情，但隨著狀況惡化、化療效果不佳，輾轉至台北慈濟求診，且因為腫瘤侵蝕範圍過大必須進行手術，摘除右側下顎骨及下排牙齒，並以小腿腓骨進行下顎骨重建與植牙。

許博智指出，過去的下顎骨切除重建手術，高度依賴醫師經驗與直覺，僅能透過術前影像估算與術中手感定位，容易造成切除過多或過少的情形，進而影響外觀與咬合功能。隨著數位科技發展，3D列印導板已大幅改善精準度，但仍屬「靜態」設計，無法在術中即時調整。

此次台北慈濟醫院團隊率先完成全球首例運用動態導航的「Jaw in a Day(一日顎骨重建手術)」手術，能即時顯示鑽孔深度、角度與位置，協助醫師精準完成植牙，大幅減少誤差範圍，並有效縮短手術時間，提高手術品質與安全性。

許博智說明，過程中會同步進行下顎骨切除與腓骨截取，並在小腿血管尚未分離時即完成植牙，確保骨塊血流供應穩定，再配合動態導航隨時校正鑽孔方向與深度，讓手術更快速、更精準。

許博智強調，一次到位的精準治療，讓病人能更快恢復外觀、咀嚼與說話功能；且小腿有脛骨與腓骨兩塊骨頭，主要支撐來自脛骨，因此取腓骨移植幾乎不會影響走路與支撐功能。

許博智提醒，檳榔、菸、酒為口腔癌「三大危險因子」，會造成口腔黏膜慢性發炎並加速細胞病變，常見症狀包含口腔潰瘍久不癒合、牙齦或舌頭疼痛、口腔出血、張口困難等，若未及時治療，可能導致顏面缺損、咀嚼與吞嚥困難，甚至危及生命。

「早期診斷、早期治療」是口腔癌的預後關鍵。許博智呼籲，衛福部推動的兩年一次口腔黏膜篩檢，民眾應善加利用；一旦出現口腔潰瘍久不癒合等警訊，也務必及時就醫。