禁令跳票2年多　各界促政府速公告加味菸管制　勿再縱容菸商

近日，衛生福利部國民健康署（下稱國健署）陸續核准2家加熱菸業者完成上市前文件，預計最快將於10月正式上市販售。國健署除了包括加強稽查、監測青少年使用情況，並要求業者落實上市後監管機制等相關配套措施，也迅速祭出禁止加熱器等組合元件陳列展示、重申禁止從國外攜帶加熱菸及其相關組合元件入境。



比起積極納管加熱菸，更受關注的爭議仍未解決。為防止吸引青少年、女性等族群，加劇尼古丁吸收導致成癮，立院修法通過《菸害防制法》第10條，授權中央主管機關公告「菸品禁止使用之添加物」草案（下稱加味菸禁令），比照歐盟全面禁止加味菸。針對禁令進度，日前衛福部則表示，加味菸無法檢驗也是問題，討論配套需時間。事實上，此刻最迫切的是立即完成並公告禁令，若繼續拖延，世代健康恐遭犧牲。



加味禁令未決卻放行加味加熱菸？法律專家：恐涉行政程序瑕疵

國健署早在兩年前就已公告加味菸禁令草案，鎖定禁止薄荷、花香、果香與巧克力四種風味；去年8月，國健署再度預告，禁止27項添加物，將涵蓋多數常見的加味菸品項。然而，加味菸禁令公告至今仍未定案，如今加熱菸最快10月即將上市，核准販售的品項中不乏「加味加熱菸」。在加味菸禁令尚未正式公布之前，這些產品得以流入市場，「加熱菸開放」與「加味菸管制」之間出現空窗與矛盾，恐形成政策落差，已引發外界高度關注。民團憂心，若禁令持續延宕，將形成管制空窗，讓加熱菸實質脫鉤於加味菸規範，菸商恐趁機操作。



國健署長沈靜芬曾公開表示，加味菸禁令會依行政程序逐步完成，一旦公告生效，所有菸品都必須遵循，並不會與加熱菸脫鉤。輔仁大學財經法律學系教授吳盈德指出，從法律觀點來看，母法《菸害防制法》已明確揭示禁止加味菸的政策方向，但主管機關卻遲遲未完成子法公告，恐有「不作為」疑慮。他進一步解釋，主管機關明知加味加熱菸必須納入規範，卻在子法尚未完成的「法律空窗期」內即受理並核准相關產品，難免引發程序正當性的質疑。這不僅涉及「先後順序是否顛倒」的問題，更可能衍生出「行政機關是否違法」的爭論，不僅動搖依法行政的期待，也挑起信賴保護原則的爭議。

民調近九成支持加味菸禁令 超過七成同意加味菸易吸引青少年

面對加味菸禁令延宕，也引發民意關注。《ETtoday民調雲》於9月23日至29日針對台閩地區20歲以上民眾進行「菸品政策議題調查」，共回收有效樣本1,169份。民調結果顯示，多數民眾明確要求政府儘速公告並落實加味菸禁令，顯示社會普遍期待政府在菸害防制上展現決心。



根據調查，有87.2%民眾支持禁止加味菸，其中「非常支持」達68.5%，「還算支持」18.7%，反對者僅約一成。進一步分析顯示，75.8%的吸菸或曾吸菸者認為加味菸氣味淡、口感特殊，易吸引青少年或女性嘗試，顯示風味菸已成青少年吸菸入門的主要誘因。另有近九成受訪者認為，在禁令未定案前，政府應暫緩加味加熱菸上市，避免菸商趁機搶佔市場，擴大青少年吸菸危機。



管制破口不宜再拖 應效法新加坡鐵腕執法 展現保護青少年魄力

新加坡政府對新興菸品態度和執行力值得台灣借鏡。除了全面管制加味菸品對新興菸品的查緝更是同打擊毒品，日前新加坡衛生部與內政部聯合宣示，九月起提高電子煙罰款、監禁與鞭刑，外國人違法可強制出境並終生禁止入境，立即以行政命令全面禁止電子煙與加熱菸的進口與販售，透過明確的態度與嚴格執法，展現守護下一代健康的決心。



相較之下，台灣在新興菸品管理上仍存在明顯漏洞。國健署對加味加熱菸的立場，被認為是公然違背《菸害防制法》第十條的立法目的，且忽視了立法院要求全面禁止的承諾。當務之急應是儘速完成加味菸禁令的定案與公告。禁令持續延宕，勢必造成管制破口，不僅讓加味菸品趁虛而入，也等同坐視菸商得逞。