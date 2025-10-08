ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

麥玉珍曝「姐妹們幫忙災區募檳榔」　石崇良急喊不要

▲民眾黨立委麥玉珍喊災區現場醫療物資與志工後勤缺乏。（圖／翻攝YouTube／自國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，民眾黨籍立委麥玉珍今（8）日表示，她前往災區現場了解，包含醫療物資與志工後勤支援不足，請衛福部要多加注重，她一度提到新住民姐妹志工自己開貨車到現場煮飯，甚至幫忙募檳榔，讓衛福部長石崇良急喊「檳榔不要，檳榔不要」。

立法院衛環委員會今日邀集衛福部等部會針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，麥玉珍特別提到民間投入上萬名志工，包含新住民、僑生、移工朋友，他們都冒著高溫，在泥水中手腳被玻璃、鐵片、鐵釘割傷，光是外傷就超過500例。

麥玉珍指出，收到花蓮災區志工的反映，最急迫的問題是醫療物資短缺，急需器材包括氧氣瓶、氧氣面罩、導管，以及急救用的配電等器材，但政府完全沒有提供，他們只能自行籌備。

石崇良回應，目前政府在災區設有6個醫療站，包括佛祖街附近也有一個醫療站，裡面都有合格的醫療人員，剛剛所提到的物資都有提供。麥玉珍則反問，「為何現場的人找不到，資訊在哪裡？不要只有衛福部自己知道。」石崇良承諾會加強廣播相關訊息。

麥玉珍進一步談到後勤志工需求，目前便當物資發放並不完善，很多人交通不便、沒領到便當，她接獲新住民姐妹還自己開貨車，到現場煮飯、還載運志工。她強調後勤真的很需要，甚至有新住民姊妹去募檳榔。

石崇良聽聞連忙喊，「檳榔不要，檳榔不要。」麥玉珍則說，「他們開卡車的...」石崇良接著喊，「檳榔不好啦！」麥玉珍表示，「雖然不好，但他們開卡車的，找不到（檳榔）開車就沒精神，他們就和我們要。」她強調重點是志工的需求要被看見。

石崇良回應，真的很感謝新住民與移工朋友投入花蓮復原救災，衛福部建議志工若抵達，可到光復火車站外的志工分配站報到，那邊會引導；另外在前進協調所也有資源與工具可取得。

花蓮 災區 醫療物資 志工 支援

