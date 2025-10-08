3歲童「昏睡、走路不穩」險出事　竟是糊塗媽將成人藥剖半餵

▲國泰綜合醫院簡志誠院長（中）與4位副院長一起響應病安週活動。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

別以為「成人藥減半就是兒童劑量」！3歲的小恩咳嗽、流鼻水，看診後開立幼兒藥物叮囑依照藥袋指示使用，但因為夜間小恩咳得厲害，媽媽便拿家中成人感冒藥切半餵食，隔天一早爸爸看小恩咳嗽沒好，又拿兒童感冒糖漿餵食，結果因為重複用藥變得昏昏欲睡、走路不穩，後來回診醫師建議趕緊停藥，並安排心電圖與生命徵象監測，最後平安無事。

鑑於兒童及孕產婦族群在醫療照護過程常面臨多重風險與挑戰，響應衛生福利部今年病人安全週「兒童安康 醫同守護」、「孕產安全 你我共守」主題，國泰綜合醫院於9月17日至10月31日舉辦病安系列活動，強化院內病安文化，提升民眾醫療識能，共同促進安全照護品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰醫院院長簡志誠表示，很多家長常有「成人藥減半就是兒童劑量」的迷思，或見孩子症狀未立即明顯改善，便自行搭配藥物，其他常見錯誤兒童用藥方式還包括過度退燒、見症狀好轉遂自行停用抗生素或過敏藥、沒吃完的藥留待下次吃或一有發燒就要馬上吃藥退燒等等。

兒童用藥安全需要醫護及家屬雙重把關，才能守護孩子健康，簡志誠建議家長可以掌握幾個重點，包括領藥時逐一核對確認藥袋、劑量與成分，把孩子正在服用藥物與成分列成清單，由於不同藥品可能含有相同成分，請務必詢問醫師或藥師，避免混用複方。

國泰醫院病安系列活動包括舉辦攸關兒童用藥及孕產安全的健康講座，另設置活動響應專區，進行有獎徵答及趣味互動式衛教闖關，並結合鄰近醫療診所與社區鄰里，共同推廣病安活動。盼透過一系列活動宣導，強化民眾及醫療同仁對病人安全的重視，共同建構及強化優質病安環境，守護婦幼健康。