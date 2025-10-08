不吸菸也會罹肺腺癌　民團示警高危族群「5習慣助預防」

記者洪巧藍／台北報導

資深男星「好小子」顏正國罹患肺腺癌第四期過世，享年50歲，消息一出震驚社會大眾。癌症關懷基金會特別提醒，肺癌高危險群以抽菸者首當其衝，女性也不能輕忽；建議民眾應定期接受篩檢，同時應戒菸、多吃蔬果、少吃紅肉、保持理想腰圍、規律運動5大原則，才能遠離肺癌風險。

▲顏正國肺腺癌第四期過世，資料照。（圖／ETtoday資料照）

根據衛福部統計，肺癌連續21年蟬聯癌症死因首位，在國人新發生癌症方面，肺癌也連續2年位居首位，同時為發生與死亡率最高癌症，堪稱「新興國病」。

癌症關懷基金會指出，根據世界衛生組織(WHO)資料顯示，吸菸是造成肺癌的最主要危險因子，占比高達70-80%，且二手菸暴露也會增加罹患肺癌的風險，空氣污染則占15%。此外，職業暴露(如石綿、粉塵等)、肺部病史(肺結核、慢性阻塞性肺病)、肺癌家族史、炒菜油煙等亦是肺癌危險因子。

值得注意的是，由中研院領銜的「台灣癌症登月計畫」近期發現，女性患者多受內在致癌因子（如基因、免疫、賀爾蒙）影響。這意味著，即使女性吸菸比例低，仍可能罹癌，提醒女性不可掉以輕心。

癌症關懷基金會營養師黃書宜建議，高危險族群定期接受胸部X光檢查，必要時接受胸部低劑量電腦斷層檢查(LDCT)；而在台灣肺癌盛行率居高不下的情況下，即使非高風險族群，也應建立定期檢查習慣。早期發現，早期治療，能顯著提升治癒率。

國健署從自111年7月起，針對高風險族群提供2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查，並於114年1月1日起擴大對象，包含40至74歲女性或45至74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的具肺癌家族史者，以及50至74歲且吸菸史達20包-年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者可接受篩檢。

黃書宜也提出5個日常護肺習慣，也提醒民眾，可以養成健康的生活方式是一場長期戰役，不必一次到位，從一個小改變開始，就是邁向健康的重要一步：

1. 戒菸首要，遠離致癌根源

戒菸是預防肺癌最有效的方法。研究顯示，戒菸後10-15年內，罹患肺癌的風險會降低一半，同時也能減少大腸直腸癌、肝癌、咽喉癌、口腔癌、胃癌、食道癌、胰臟癌、膀胱癌、子宮頸癌、腎癌和白血病等多種癌症風險。更重要的是，戒菸也能保護家人、朋友免受二手菸危害。

2.多蔬果，提升抗氧化力

蔬果富含植化素和抗氧化營養素，尤其β-胡蘿蔔素、維生素 C 和 E等，能清除自由基、減少細胞損傷，降低罹癌風險。

黃書宜建議多攝取綠葉蔬菜、胡蘿蔔、芭樂、番茄、十字花科蔬菜（如油菜、大白菜、甘藍、花椰菜）、蔥、蒜等。研究指出，若水果或蔬菜攝取量過低恐使肺癌風險增加3倍！

3.少紅肉，遠離加工肉品

大量食用紅肉會顯著增加24%罹患肺癌的風險，且紅肉有較高的飽和脂肪，而高飽和脂肪攝取會使肺癌風險增加，反之，以多元不飽和脂肪取代飽和脂肪，可使肺小細胞癌和肺鱗狀細胞癌的風險分別降低 16%及17%。

同時，應避免吃醃製和煙燻肉製品，因其含有亞硝基二甲胺和亞硝酸鹽等強致癌物，恐增肺癌風險。

4.保持理想腰圍，降低發炎風險

研究指出，腰圍越大，罹患肺癌的風險就越高。建議男性腰圍應小於90公分（約35吋）、女性腰圍應小於80公分（約31吋）。

5.規律運動

國民健康署建議，每天至少30分鐘中等強度運動。規律運動能促進肺部代謝、提升心肺功能，研究發現，有運動習慣者可降低20%至50%肺癌風險。癌症關懷基金會長期服務癌友觀察發現，良好的生活習慣不僅能降低罹患肺癌的風險，也有助於減少癌症復發的機率。