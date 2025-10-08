快訊／重罰黑心豬腸！石崇良喊今日開出裁罰單「罰款超過5千萬」

▲衛福部長石崇良立院衛環委員會受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

屏東「百威食品公司」遭查獲涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸，流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，食藥署昨日喊出一定重罰，衛福部長石崇良今（8）日表示「今天就會發出裁罰單，依據食安法給予重懲，金額將超過五千萬。」

根據食藥署資料，百威公司使用工業用雙氧水漂白黑心豬腸，售出「B級大腸」與「白小腸」流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，其中台北市部分全數流向寧夏市場陳先生1業者，數量一度高達1.3公噸，北市衛生局昨日傍晚更新數據，實際購入數量為674公斤，主要是銷貨單記載一筆訂單會呈現兩次，讓數量重複計算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北市衛生局封存黑心豬大腸，資料照。（圖／食藥署提供）

石崇良今日出席立法院衛環委員會，會前被問及黑心豬腸清查狀況，他說明，食藥署配合地方衛生局、檢調單位進行清查，現場與倉儲封存12604公斤完全沒有流入市場，已經出庫2430公斤完成下架，另有784公斤售出。

石崇良表示，目前也開始進行送檢，下架的部分沒有檢出有殘留雙氧水，至於市面上，也責成全國衛生局開始進行市售豬大腸檢驗，看是否有其他殘留情形，目前為止也都沒有檢驗出，後續如果一有任何檢驗發現，會立刻跟外界報告。

食藥署南區管理中心主任魏任廷強調，百威公司以工業雙氧水用於豬腸加工，依照《食安法》可處分6萬到2億罰鍰，由於其違規情節重大，衛生機關一定會予以重罰，石崇良表示「今天就會發出裁罰單，裁罰金額超過五千萬。」

▲百威食品公司問題豬腸流向，北市寧夏市場陳先生購入1330公斤下修為674公斤。（圖／食藥署提供）