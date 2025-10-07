黑心豬腸數量鬧烏龍「674公斤流入北市」　食藥署喊本案定重罰

▲北市衛生局封存黑心豬大腸，資料照。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

屏東「百威食品公司」遭查獲涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸，食品藥物管理署先前公布流向台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，其中台北市部分全數流向寧夏市場陳先生1業者，數量一度高達1.3公噸，北市衛生局今（7）日傍晚更新數據，實際購入數量為674公斤，分別銷售給麻辣豆腐店及少部分散客。食藥署晚間強調，本案情節重大且跨多縣市，一定會採取重罰，依法最高可處2億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲百威食品公司問題豬腸流向，北市寧夏市場陳先生購入1330公斤下修為674公斤。（圖／食藥署提供）

根據食藥署資料，百威公司使用工業用雙氧水漂白黑心豬腸，屏東作業場現場封存11664公斤，新北倉儲封存940公斤，另有出貨至北市知名阿宗麵線，因為品項無法釐清，預防性下架且封存75公斤。

至於其他下游，食藥署調查涉案「B級大腸」與「白小腸」共3.7公噸流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，最大宗是桃園市2.1公噸已全數下架，但另有1.3公噸全部流入北市寧夏市場1業者。

北市衛生局今日表示，持續調查寧夏路陳先生購買的豬腸數量，經比對後寧夏路陳先生實際購買數量為674公斤，因為其銷貨單於訂購商品時會同時記載豬腸數量及訂貨付款金額，於出貨時則只有記載豬腸數量，導致一筆訂單會呈現在2次的銷貨單，數量重複計算。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，原本查扣多筆紀錄中，由於下訂單後過幾天出貨，百威公司會記錄成兩筆，資料經衛生局雙向勾稽後，透過金流確認實際銷售數字。

北市衛生局表示，陳先生下游分別銷售給麻辣豆腐店及少部分散客，衛生局已經在10月4日命麻辣豆腐業者下架並封存70公斤豬腸，另加上阿宗麵線75公斤豬腸，累計下架封存145公斤。

魏任廷強調，百威公司以工業雙氧水用於豬腸加工，依照《食安法》可處分6萬到2億罰鍰，由於其違規情節重大，衛生機關一定會予以重罰，而百威公司登記在台北、倉儲位於新北、作業場所在屏東，跨多縣市，將由食藥署來進行裁處。

北市衛生局表示，已即刻啟動針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，進行專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水），如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依《食安法》18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。