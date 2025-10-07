再爆新生兒腸病毒重症　南部嬰出生4天發病「住院1個月」

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

又爆新生兒腸病毒重症！疾病管制署今（7）日公布國內新增1例新生兒腸病毒感染併發重症病例，為南部未滿月男嬰，出生時因呼吸急促、活動力差而收治小兒加護病房，出生第4天後開始發燒，後續出現肌抽躍、嘔吐及食慾不佳情形，檢查疑似有腦炎，於治療後症狀改善，目前已出院返家。經通報檢驗後確認為腸病毒伊科病毒11型感染併發重症。

疾病管制署防疫醫師林詠青表示，個案是南部一名早產男嬰，8月底出生時就有呼吸急促、活動力較差的狀況，醫師當時懷疑是新生兒暫時性呼吸急促或肺炎，出生後立刻轉入小兒加護病房保溫箱，並開始使用抗生素治療，不過男嬰後來仍持續出現呼吸急促、呼吸費力的狀況，到了出生第4天開始發燒，醫院檢查時發現檢體的PCR檢測為腸病毒陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林詠青指出，個案後續又出現肌抽躍、嘔吐、食慾與活動力不佳等症狀，因此通報為腸病毒併發重症，檢驗確認感染伊科11型，所幸9月中生命徵象逐漸穩定，轉入一般病房治療，9月下旬因為症狀改善出院，住院期間1個月。

疫調顯示，他的家中共有4位同住家人，母親並沒有出現健康異常，但其他3位家人都在8月上旬曾有感冒症狀，不排除可能是家戶內感染；雖然母親沒有症狀，但也不排除她在孕期或生產前後可能曾感染，進而傳給新生兒。另外，醫院的加護病房工作人員與同病房新生兒都沒有出現疑似腸病毒感染的症狀。

依據疾管署監測資料顯示，第40周（9月28日至10月4日）門急診就診計8,484人次，與前一周（8,537人次）相當；近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型；近期伊科病毒11型檢出數下降，惟仍可能出現重症病例。

今（114）年累計17例腸病毒感染併發重症確定病例（含8例死亡），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計14例，均感染伊科病毒11型，其中7例死亡；目前社區中持續有腸病毒疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署表示，連假期間民眾出遊往來機會增加，也提高腸病毒傳播的機會，家長帶孩童出入人多擁擠、互動頻繁的場所如室內兒童遊戲場，應教導孩童注意使用設施前後應以肥皂正確洗手。疾管署也提醒，準媽媽產前盡量避免出入人多擁擠或通風不良處所，並避免接觸有症狀人士，產前14天若出現疑似症狀，如發燒、呼吸道症狀及腹瀉等，應盡速就醫並主動告知醫師。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能迅速發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速就醫。