「挖土機超人」過世！醫揭最可能染病原因　有1警示徵兆速就醫

▲「挖土機超人」林鴻森救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華，下同）

記者洪巧藍／台北報導

桃園市挖土機行老闆林鴻森投入救災卻不幸因傷感染敗血症、在中秋夜宣告不治。感染科醫師指出，在災區救災感染死亡，且依照病程分析以「類鼻疽」可能性最高，類鼻疽病原菌可能經由呼吸道吸入或者傷口進入，都有可能導致敗血症，年長者或者抵抗力差者恐致死。醫師也提醒，類鼻疽進入傷口特徵為「腫痛」，民眾救災時受傷且傷口出現變化，應盡速就醫診治。

桃園市挖土機行老闆林鴻森在災情發生後毫不猶豫帶著救災機具「小山貓」奔赴花蓮，與侄子一同投入救援工作，然而他在救災期間左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹，第8天身體狀況惡化，才自行聯繫救護車前往門諾醫院治療，並診斷傷口感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林鴻森病情一度穩定，但腫脹未消，家屬與院方協商後，決定將他轉送桃園林口長庚醫院進一步治療。轉院途中，他意識清醒，仍有望康復。然而，抵達長庚醫院時，他突然昏迷，醫院雖全力搶救，仍因感染引發敗血症導致多重器官衰竭，最終在中秋夜不幸離世。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪分析，救災現場若出現傷口感染，最常見為「類鼻疽」與「金黃色葡萄球菌」，不過金黃色葡萄球菌感染後2、3天就會相當嚴重，依照個案病程，類鼻疽的可能性最高。

根據疾管署資料，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，病原菌存在於受污染的土壤、水池及積水環境中，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能經由食入受污染的水或吸入性感染。

黃高彬表示，類鼻疽吸入之後可能會造成肺炎，嚴重會造成後續敗血症等問題；另外則是從皮膚的傷口進入，出現腫脹與局部病變，治療則是以抗生素為主。黃高彬也提到，類鼻疽和金黃色葡萄球菌侵犯傷口不同處，金黃色葡萄球菌會出現明顯的「紅腫痛」，類鼻疽則僅有「腫痛」，不太會發紅，但重點在於，若於災區受傷後傷口出現腫痛，要儘速就醫。

疾管署資料顯示，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

疾管署在花蓮光復鄉發生災情後，隨即提醒可能增加類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等傳染病發生風險，提醒當地民眾及投入重建人員、志工，清理環境時落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保，避免傳染病威脅。

裝備保護部分，疾管署表示，清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸污水、污泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

疾管署提醒，如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

▲鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）