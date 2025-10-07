ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

諾貝爾獎得主坂口愛台灣　學者：有書生氣息又和善、常與台專家餐敘

▲▼ 諾貝爾醫學獎公布。（圖／路透）

▲諾貝爾生醫獎3名得主中的坂口志文（右），與台灣學界關係密切。（圖／路透）

記者邱俊吉／台北報導

日本大阪大學教授、2025年諾貝爾生醫獎得主坂口志文，與台灣學界相當友好。陽明交通大學微生物及免疫學研究所教授陳念榮提到，坂口其實常常來台，幾乎每當國內舉辦免疫學相關重要會議，都能看到他出席演講。

本次諾貝爾生醫獎頒給3名科學家，分別為美國學者布朗科（Mary E. Brunkow）、美國學者拉姆斯德爾（Fred Ramsdell）及坂口志文，以表彰其揭示「調節性T細胞（Treg）」和關鍵基因「FoxP3」的成就。

針對與坂口相處經驗，陳念榮說，坂口給人的印象是「很有書生氣，非常嚴謹」，但也和善待人。他提到，自己曾前往大阪大學短期訪問，在坂口的實驗室研習1周，期間除學術交流外，也曾和坂口夫妻一同在實驗室用餐，這段經驗讓他深刻感受坂口對研究、後進的友善與支持。

此外，陳念榮笑說，坂口對台灣學界態度親切，與國內專家一向友好，「在台灣很多做Treg研究的老師，應該都有和坂口一起吃過晚宴」，而目前國內有不少專攻Treg研究的學者，也都與坂口本人或其門生、學術體系有合作關係，可見坂口對台灣免疫學發展的影響力。

