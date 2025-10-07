大數據揭蚊子「口味」　研究：喝酒、與人同床最容易遭叮咬

▲國外最新研究發現，喝啤酒或紅酒可能比較容易遭來蚊子叮咬。（圖／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

愛喝酒，小心蚊子頻來找麻煩。根據一項史上最大規模的蚊子行為觀察實驗，12小時內喝過啤酒、紅酒，或前一晚與人同床，容易招來蚊子叮咬，塗防曬乳則有防蚊作用，而血型則沒有任何影響。

食品專家楊世煒（韋恩）在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享，此研究已於8月發表在國際論文投稿平台 bioRxiv，題為《血、汗與啤酒：音樂節中的蚊子叮咬偏好研究》，由荷蘭拉德堡大學（Radboud University Nijmegen）研究團隊進行。

研究人員在羅蘭德音樂節舉辦期間搭建臨時實驗室，邀請465人參加這次實驗，並蒐集其飲食、睡眠、衛生習慣與皮膚微生物等資料，另要求參與者將手臂靠近裝有雌性斯氏瘧蚊（Anopheles stephensi）的籠子，再透過錄影及演算法分析蚊子降落在皮膚上的頻率，計算出「引誘分數」。

結果發現，引誘分數較高者具備以下特性：

●12小時內喝過啤酒或紅酒。

●48小時內吸過大麻。

●前一晚與人同床。

●皮膚上鏈球菌較多。

研究團隊指出，從結果可見，蚊子似乎偏愛「享樂主義者」；此外，若最近有洗澡，或塗抹防曬乳，或皮膚菌相較多樣者，則較不容易被叮。

至於許多人認為噴香水可驅蚊，或食物、血型會影響蚊子叮咬，在此實驗則未發現相關性。

研究團隊推測，喝酒會吸引蚊子， 可能和酒後體內的代謝產物，或酒後的氣味、體溫改變有關，應與血中酒精濃度沒有關係。

楊世煒寫道，蚊子雖小，卻是全球導致最多人類死亡的動物，其傳播的瘧疾、登革熱與茲卡病毒，每年奪走超過數十萬條性命，理解如何防蚊至關重要，民眾可多參考此研究結果。