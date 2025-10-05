胃癌初期無聲無痛　醫：定期胃鏡檢查可降4成死亡率

▲胃鏡檢查有助及早確診胃癌，高風險族群要多加利用。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者邱俊吉／綜合報導

衛福部次長莊人祥罹患胃癌，引來許多人關心。胸腔暨重症醫師黃軒今於臉書提醒民眾，若能定期接受胃鏡檢查，便能在癌細胞尚未侵犯深層前發現病變；根據以往研究，高風險族群每2至3年做一次胃鏡，可降低胃癌死亡率達4成。

在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》中，黃軒寫道，根據《BMC Public Health 2025》報告，全球每年超過100萬人罹患胃癌，7成集中在亞洲，男性風險偏高，約為女性1.9倍。

黃軒指出，胃癌難防的關鍵是早期幾乎無警訊，因為胃壁神經不敏感，就算腫瘤逐漸長大，也未必疼痛，加上症狀常與其他消化道不適混淆，例如飯後脹氣、食慾變差或上腹不適，故常延遲確診與治療。

針對胃癌成因，黃軒寫道，幽門桿菌是胃癌最重要元凶，世界衛生組織已將其列為第一類致癌物，感染者罹癌風險高出6倍，建議可透過「13C 尿素呼氣試驗」或「糞便抗原檢查」確認有無感染。

對於高危險族群，黃軒說明，包括長期胃病或潰瘍患者、有家族病史者、飲食重鹹愛吃煙燻醃漬食物者、與吸菸、酗酒者，民眾要多注意亞硝酸鹽、高鹽飲食對於胃黏膜的破壞，以及酒精和尼古丁刺激基因突變，均為導致癌化的關鍵因素。

黃軒提醒，胃癌是長期積累的結果，若能及早透過胃鏡發現異常，再配合戒菸限酒、少鹽飲食與抗氧化食物，如番茄、花椰菜、莓果、綠茶等，皆能保護胃黏膜、減少癌前變化。