莊人祥親揭胃癌心路歷程　醫示警「長期胃痛」為重要警訊

▲莊人祥自曝罹患胃癌，但經過治療後恢復良好。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部次長莊人祥昨深夜於臉書自曝罹患胃癌，坦承去年初在疾管署署長任內確診，還好「祖上有燒香」，經過台北榮總的治療和家人的支持，目前恢復良好，感謝長官、同仁與好友在這段期間的鼓勵。

對於莊人祥的治療狀況，台北榮總院長陳威明回應，感謝莊對於該院醫療團隊的信任，目前他的狀況穩定，其他細節基於隱私權益，不便透露。

胃癌長年位居國人十大癌症，根據國健署2024年最新統計，當年死亡人數排第8，造成2221人死亡。國泰醫院一般外科主治醫師戴鋒泉指出，雖然歐美國家近20年間因飲食與食物儲藏方式改善，胃癌的發生率與死亡率呈下降趨勢，但在台灣仍屬高死亡率疾病，民眾仍須提高警覺。

戴鋒泉表示，胃癌的主要成因包括幽門桿菌感染、長期食用高鹽或煙烤食物、酗酒與抽菸習慣，以及胃瘜肉與遺傳體質，其中40歲以上民眾感染幽門桿菌的比例超過5成，約7成胃癌患者與此菌有關。

針對胃癌種類，戴鋒泉說，可分為「腸型」與「瀰漫型」2大類，前者多見於男性及老年人，常源自萎縮性胃炎或瘜肉等前驅病灶；瀰漫型則多見於年輕女性，即使沒有明顯病史也可能發生。

戴鋒泉強調，多數胃癌病人初期無明顯症狀，可能僅覺得上腹隱痛、脹氣或食慾變差，用抗潰瘍藥可暫時緩解，故容易延誤診斷，往往直到體重驟減、出現吞嚥困難、持續嘔吐或腹水時才確診，但多已屬晚期。研究顯示，胃癌細胞從形成到出現症狀可能歷時近20個月，從症狀出現到確診平均再延誤6至8個月。

對於治療，戴鋒泉則說，第一次治療決定多數病人的命運，只要能早期發現、及時手術，5年存活率可達5成以上，而台灣經多年努力，治療成效已明顯提升，但最關鍵仍是早期診斷，提醒民眾若長期胃部不適、消化不良或體重無故下降，應儘速接受胃鏡檢查，避免錯過黃金治療期。