提神變毀腦！專家警告：學生、運動員最愛「1飲料」恐摧殘身心

研究指出飲用能量飲料對年輕族群產生多重負面影響，恐引發多種身心疾病。（示意圖，pixabay）

▲研究指出，飲用能量飲料對年輕人產生多重負面影響，恐引發多種身心疾病。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

部分年輕族群與運動員，會選擇在熬夜學習之前，或於運動後飲用能量飲料，以達到提振精神的效果。經常攝取這類飲品，恐對其身心狀況產生諸多負面效應，涵蓋憂鬱、焦慮不安、過敏反應、睡眠品質不佳，以及課業成績低落，甚至可能引發胰島素抗性，從而提高日後罹患糖尿病的風險。

《公共衛生》（Public Health）期刊於2023年刊登的一篇系統性文獻探討，深入剖析能量飲料（Energy Drinks）對於21歲以下（包括兒童）身心健康的衝擊。該研究發現，飲用這類飲品與多重不良後果有著密切關聯。此外，數據亦指出，男性的飲用頻率高於女性，飲用能量飲料更容易出現吸菸、酗酒、吸毒和追求刺激等不良行為，也常有睡得少、睡不好，甚至成績下滑的情況。

飲用能量飲料的年輕族群，在心理健康上，更容易面臨心理困擾、注意力不足過動症狀、憂鬱和恐慌行為；而在生理層面上，則更容易引發如過敏、胰島素阻抗，以及齲齒等健康問題。

根據2024年《神經藥理學》（Neuropharmacology）期刊的一項研究指出，青春期的實驗鼠混合飲用能量飲料和酒精後，會對大腦海馬迴可塑性產生破壞性的影響，且這種影響在成年後仍會持續。研究顯示，能量飲料對年輕一代的健康造成了廣泛而嚴重的負面影響。因此，建議政府應採取預防性措施，考慮限制將這些飲料賣給年輕族群。


關鍵字： 能量飲料 鏡週刊

