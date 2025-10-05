中秋烤肉「關鍵食材」　醫示警一群人恐同時中鏢

▲中秋烤肉。（示意圖／資料照片）



記者陳俊宏／綜合報導

許多民眾在中秋連假會應景烤肉，對此，兒科醫師吳昌騰提醒當心諾羅病毒，「海鮮（尤其牡蠣）常被點名」，吃到受污染的食物或水後，1–2天內同桌或同場一群人同時中鏢。

吳昌騰在臉書說，小心中秋烤肉的「諾羅危機」！這幾天兒科急診除了流感以外，也有一些急性腸胃炎的病患，因此還是給大家提醒一下，中秋烤肉很應景，但諾羅病毒（Norovirus）傳播快、傳染力強，處理不當就會把歡聚變成集體腸胃炎。

吳昌騰表示，海鮮（尤其牡蠣）常被點名，但真正的風險不只食物，諾羅病毒的兩種「攻擊模式」：

1、食源型傳播（Foodborne）

吃到受污染的食物或水後，1–2天內同桌或同場一群人同時中鏢。

常見於餐廳、外燴、大型聚會、聚餐活動。

2、人際型傳播（Person-to-person）

患者的嘔吐物／排泄物污染環境（廁所、洗手台、把手、料理台），他人以手接觸再摸口鼻而感染。

病例數約一周內逐步上升，容易出現第二波，常見於安養機構、醫院、學校與家庭聚會。

吳昌騰指出，諾羅腸胃炎的臨床特徵：

1、潛伏期

12–48小時，起病非常快。

2、核心症狀

噁心、反覆嘔吐（兒童更常見）、非血性水瀉、腹絞痛；可合併低度發燒、頭痛、倦怠。

3、病程

多為1–3天自限性；嬰幼兒、年長者、孕產婦、免疫不全者較易脫水、病程較長。

吳昌騰提醒「嚴重警訊」，出現以下任一項，請立即就醫／轉介：

1、中重度脫水：口乾舌燥、尿量明顯減少、眼窩凹陷、皮膚回彈差、嗜睡或意識改變。



2、持續高燒不退、血便、劇烈腹痛或腹膜刺激徵。



3、反覆嘔吐，導致無法口服補充水分（水或電解質液一喝就吐）。

吳昌騰分享聚餐預防關鍵：

1、洗手

備餐前後、如廁後必用肥皂+流動水。

2、全熟

牡蠣等貝類務必新鮮、注意保存，開殼後要再烤3-5分鐘，確保中心溫度有≥攝氏66°C，不要快蒸。

3、分開

生熟器具與食材要注意分區／分色。

4、嘔吐／腹瀉患者

病患有出現症狀後，48小時內，請不要進廚房備餐。