假日急症中心11月六都試辦　輕症不衝大醫院「省600元」

▲國內急診壅塞問題嚴重，健保署規劃UCC假日急症中心緩解，圖為急診就醫資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

為緩解急診壅塞，衛福部研擬仿照日本開設「假日急症中心（Urgent Care Center,UCC）」專門處理輕症病人，預計11月試辦。健保署今（4）日說明細部規劃，UCC的部分負擔費用將比照基層與地區醫院急診費用為150元，也就是說，未來民眾不衝大醫院急診而是先去UCC看診，可以省下約600元費用。

衛福部長石崇良日前說明，民眾在假日可能會遇到一些發燒、拉肚子、小外傷等，雖然不是重症，但仍很急需診斷、急需處理；統計急診有約20%屬於檢傷分類4、5級的輕症病人在等待處置，一樣會造成急診人力耗用以及空間擁擠，特別在假日時更明顯，「假日急症中心」就是希望來分流收治這類病患，讓急診人力真正可以用在急重病患。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部經過健保署共擬會議討論相關預算，預計11月試辦，健保署醫務管理組組長劉林義今日進一步說明收費，因為UCC定位為基層層級，部分負擔比照基層與地區醫院急診收費150元。

相較於醫學中心部分負擔750元、區域醫院400元，如果到UCC去就醫最多可省下約600元的費用，劉林義表示，這是希望讓民眾以平價、就近的方式處理輕症問題；至於掛號費雖屬院所自主決定，但健保署已請地方衛生局協調，讓同一區域收費一致、避免價差過大。

衛福部先前表示台北市和桃園市都會各開設3個點，劉林義說，經過與各縣市衛生局討論，初步規劃六都各設2處以上據點，並於10月15日前送健保署核定。至於哪一類患者建議先到UCC就診，劉林義表示，醫師公會全聯會與急診醫學會也正著手研擬「民眾就醫指引」，初稿預計下週出爐。

在人力配置上，劉林義指出，已經共識UCC將以基層醫師輪值為主，不會由醫院急診醫師支援，以免分散急診量能，基層醫師須先完成UCC教育訓練，輪班原則比照急診制度，每班以8小時為上限，不可同日兼輪日夜班，也不會出現連上9天的情況。

根據健保署規劃，醫護人員人力費用部分，醫師白班1.5萬元、夜班2萬元，藥師、護理師、放射師等調整為白班4000元、夜班6000元，值班若遇到4天以上連假，人力費用為原本的2倍，醫療費用申報可加碼3成。