9月519人熱傷害送醫　「鏟子超人」連假赴花蓮注意3大預防措施





▲志工湧入災區，花蓮縣府中秋連假每日準備1萬5,000份早餐。（圖／翻攝自花蓮縣政府）

記者洪巧藍／台北報導

進入10月仍炎熱如夏！衛福部統計9月份因為熱傷害就醫破500人次，今天開始是中秋連假，有不少「鏟子超人」救災志工再湧入花蓮光復鄉災區，國民健康署特別提醒，在高溫高濕的環境下，當汗水無法排出，讓體感溫度隨著上升，進而增加熱傷害發生的機會，當地居民與志工們要注意保持涼爽、勤補水分，做好自我保護。

根據衛福部最新熱傷害就診統計，今年9月總計有519人次就醫，高出去年同期的485人次，且9月最後5天每天熱傷害就醫仍有12~39人次不等。近期全國各地許多志工前往花蓮支援災後重建，甚至台大等校祭出補助協助學生加入志工行列，中秋連假預期再有一波「鏟子超人」前往當地，不過要注意中央氣象署近日持續發布高溫資訊。

國健署指出，在高溫高濕的環境下，當汗水無法排出，讓體感溫度隨著上升，進而增加熱傷害發生的機會，一定要切記做好預防：

1、保持「涼」爽：選擇穿著寬鬆、透氣的淺色衣服，儘可保持環境通風。

2、「補」充水分：依據天氣、活動量及流汗量適時、適度、適量的補充水分，不要等有口渴的感覺才喝水，因為口渴時身體已經處於缺水狀態。此外也要避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

3、隨時留「心」：留心天氣預報及自己身體狀況，如出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等症狀，請儘快離開高溫環境休息並設法讓身體降溫，以及飲用加少許鹽的冷開水（不是冰水）或電解質飲料；必要時，應立即就醫尋求專業協助。

日前也傳出有「鏟子超人」赴花蓮救災後發生橫紋肌溶解住進加護病房，疾病管制署署長羅一鈞曾特別提醒，救災工作後一兩天就直接以橫紋肌溶解症嚴重到去住ICU的臨床表現發生，最可能是「肌肉過度使用」。

羅一鈞提醒鏟子超人，在激烈運動/勞動之後記得多喝開水，以利肌球蛋白的排除，減少腎功能受損的機會；有肌肉疲勞疼痛僵硬就趕快休息，特別是平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動/勞動。