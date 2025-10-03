流感疫苗2天55萬人搶打！大S效應延續「左流右新打氣翻3倍」

▲公費流感及新冠疫苗開打 。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬公費流感疫苗、新冠疫苗10月1日開打，根據疾管署最新統計，流感疫苗昨日接種數為28萬5,750劑，兩天下來共有55萬200人搶打；新冠疫苗昨日接種接種數約7萬3,023劑，累積接種達16萬2,573劑，兩種疫苗接種皆為去年同期的3倍，疾管署分析可能和年初大S效應的延續以及流感提早流行等因素催出打氣。

政府今年秋冬提供648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，流感疫苗公費對象和往年相同有12類，新冠疫苗則是從全民接種限縮為10類對象，從10月1日起分二階段開打。第一階段對象包含65歲以上長者、55 歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6 個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等。

疾管署副署長曾淑慧今日公布最新數字，昨（10/2）日流感疫苗接種數為285,750劑，今年頭兩天累計接種數550,200劑，接種量是去年的近3倍（去年兩日累計接種數184,629劑）；至於新冠疫苗昨(10/2)日接種數約73,023劑，今年累計接種數162,573；接種量是去年的3.5倍（去年兩日累計接種數46,162劑）。

曾淑慧指出，這兩天流感疫苗單日接種都接近30萬劑，打氣比去年要好，只是接下來假日接種趨勢可能會稍緩，但整體預期仍然會比往年好，主要有2大原因，分別是去年初大S流感猝逝效應的延續，大家有記得打流感疫；其次是免疫負債讓今年流感疫情比往年要提早，在疫苗開打之前已經進入流行，民眾有感到迫切需要。

至於流感疫情是否會在10月出現一波高峰？曾淑慧分析，疫苗接種要等兩週後產生免疫力，疫情趨勢還有待觀察。





▲符合資格民眾首日即前往台大醫院接種疫苗。（圖／記者徐文彬攝）

為提升民眾疫苗接種意願，北市衛生局還加碼辦理抽獎活動，凡設籍北市之符合接種資格者，於114年10月1日至114年11月15日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感疫苗或新冠疫苗接種，即可參加抽獎，且預計進行2波抽獎，獎項包括iPhone 17手機、Apple Watch、實用家電及商品禮券等多達439個獎項。

北市衛生局局長黃建華表示，每接種1劑可獲得1次抽獎機會（流感、新冠各1次），同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，也就是說，民眾最多可以得到3次抽獎機會。

北市衛生局提醒，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等），另流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種（同時於同手臂接種2種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種