男子車禍無外傷兩天後才就醫　一查「脾臟破裂」險喪命

▲員榮醫療體系員榮醫院急診室翁聖富醫師解釋，張姓患者脾臟(圖中紅圈)破裂的情況。（圖／員榮醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

一名50多歲男子騎車和機車碰撞，當下只覺得左胸劇烈疼痛，因無明顯腹痛或頭部外傷所以沒有就醫，2天後左胸仍痛就醫，檢查竟然發現左側第6至第9根肋骨骨折併有氣胸與皮下氣腫，進一步檢查除胸腔損傷外，腹腔內竟有大量出血，情況一度危急，經過緊急處置才幸運撿回一命。

接手處置個案的員榮醫院急診醫師翁聖富表示，張姓患者到急診時心跳110多下，正常的心跳是60到100下，心跳快其實是休克的早期表現，加上有氣胸左邊肚子也會痛，因此強烈懷疑會不會合併有內臟受損，內出血的可能，所以安排電腦斷層，結果發現患者除氣胸、肋骨四根骨折外，還合併有脾臟的破裂。

翁聖富指出，個案後續確認為脾臟三級破裂，合併腹腔積血，若未及時診斷與治療，恐因失血性休克而危及生命。由於情況危急，轉送醫學中心治療。而脾臟破裂要看受損的程度，如果相對輕微生命徵象也穩定的話，可以考慮用保守治療或者是用血管栓塞的方式，如果有休克症狀，生命徵象不穩定，就要考慮開刀把脾臟拿掉。

翁聖富分析，臨床脾臟破裂的症狀可能並不明顯，患者未必會立即感覺腹痛，有時僅表現為左胸或左肩疼痛，提醒民眾，若外傷後若有持續性左上腹疼痛、左胸痛或肩膀放射痛，務必高度警覺可能為脾臟破裂。

翁聖富強調，發生車禍勿掉以輕心，即使外觀看似只有擦傷或瘀青，仍可能有潛在的內臟損傷。如果感覺左上腹痛、左肩放射痛、頭暈、冒冷汗、血壓下降，皆可能是內出血警訊。若曾發生胸腹部外傷，建議至醫院做影像檢查（如超音波、電腦斷層），避免延誤診斷。

▲張姓患者X光發現左側第6至第9根肋骨骨折，紅圈處為第六根肋骨骨折。