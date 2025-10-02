「門診打抗生素」解急診壅塞　馬偕實施後每日多釋出3床收重症

▲民眾持OPAT藥單至門診注射室，由護理人員施打抗生素。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

為了緩解急診壅塞，健保署今年8月祭出「門診靜脈抗生素注射（OPAT）」相關給付，讓部分感染症患者從住院轉門診接受治療。馬偕醫院早在今年1月實施院內計畫，累計至今已達325人次，平日每天可釋出3張急性病床，轉為收治更為嚴重需要住院治療的病人，確實有效減少輕症患者在急診待床與急診病床的使用率，病人滿意度也高，顯示成效良好。

馬偕醫院急診醫學部主治醫師陳則豪表示，針對部分疾病需接受抗生素治療的病人，若採用非住院靜脈注射抗病菌藥物治療（Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy, OPAT）模式，病人每日返院接受一次靜脈注射，單次療程約3至5天；以馬偕為例，最早開放肺炎、尿路感染、蜂窩性組織炎（軟組織感染）等病人。

根據院內資料顯示，大部分的患者在完成一個療程後即可順利轉成口服藥物治療，治療完成率超過九成，有效為胸腔內科、感染科、腎臟科解決病床周轉率的問題，平均占床率減少3.7%，相當於每日可以釋出3張急性病床，轉為收治更為嚴重需要住院治療的病人。

以台北馬偕資料分析，70歲以上病人占4成，年紀最長為102歲，治療天數約2-6天，治療5天的患者占六成最多。一名102歲的病人因咳嗽有痰被家人送到急診，診斷後屬於輕微肺炎並無其他感染或併發症，經醫師與家屬說明後，家屬決定採用OPAT方式，每日由家人陪同返院治療，讓長輩可以回到家中作息，享有心靈歸屬感，完成療程後回診追蹤情況良好，病人滿意度極高。

馬偕紀念醫院一般內科暨感染科主任郭建峯表示，慎選適合的病人與慎用抗生素是非常重要的關鍵，對病人而言，可以在較為舒適的注射室進行治療，減少住院醫療支出，確保治療過程安全性，顧及生活品質，可說是「省去住院的不便，享有同樣的醫療照護」，醫院端則可以更加靈活調度住院病床的壓力，是立意良善的措施。

陳則豪表示，不論是從急診或門診就醫的病人，經評估符合採用OPAT者，會安排病人週一至週六上午在鄰近急診的門診注射室施打抗生素，現場並有資深護理師隨時觀察病人情況，週日則改至急診，有效減少輕症患者在急診待床與急診病床的使用率，整體而言，有效改善急診醫護人力吃緊問題。

郭建峯也提醒，OPAT雖具就醫彈性與便利，但治療過程仍須嚴格依照醫師指示，切勿自行停藥或中斷治療，結束抗生素治療後，應返門診追蹤評估，若療程進行期間出現發燒、傷口紅腫或身體不適等症狀，應立刻返院就診，以確保治療的安全與療效。