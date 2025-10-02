自費流感抗病毒藥大缺貨　疾管署出手調度：釋出公費2.5萬人份





▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感疫情升溫，藥師透露自費流感抗病毒藥物「紓伏效」大缺貨。疾管署今（2）日表示，因應本次缺藥，可比照新冠疫苗「公費轉自費」，先釋出公費儲備紓伏效2.5萬人份給廠商調貨，以因應民眾自費用藥的需求。但她也強調，目前國內公費抗病毒藥物數量充足，且已擴大用藥對象，足以提供高風險、高傳播的民眾使用。

「紓伏效大缺貨！」基層藥師協會理事長沈采穎表示，紓伏效適用於治療5歲以上、且體重20公斤以上病人之A型及B型流行性感冒病毒急性感染，但目前國內許多藥局都叫不到貨，甚至傳出可能會缺到12月底。

沈采穎指出，紓伏效只需吃一次，比起克流感需用藥五天療程，較為方便，因此，受到不少怕忘記服藥或家中有嬰幼兒、老人家的民眾愛用。

疾管署副署長曾淑慧指出，疾管署儲備公費流感抗病毒藥物以克流感、易剋冒等為主，數量也較多，這與其他國家的政策一致；紓伏效目前是自費的流感抗病毒藥物，公費儲備3萬人份是因應戰備庫存用於新型A型流感大流行使用，未釋出給合約院所使用於一般流感治療。

曾淑慧表示，因應此次缺藥，疾管署可釋出紓伏效2.5萬人份給廠商調貨、須交保證金並之後歸還，早上已通知廠商可辦理上述調貨事宜。

曾淑慧強調，疾管署從10月1日起至10月31日已宣布全面擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，讓符合「高風險族群、高密集生活者、高風險族群同住或其照顧者」條件的民眾都可以用到公費藥物，不必擔心用不到藥。

疾管署統計，截至9月30日公費流感抗病毒藥劑儲備量約294萬人份（包括原料藥156萬人份、克流感1萬盒、易剋冒130.2萬盒、瑞樂沙3.8萬盒、瑞貝塔40袋、紓伏效3萬人份），占全人口數12.6%；其中31.9萬人份配置於合約院所、衛生局所。