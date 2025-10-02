流感疫苗首日26.4萬人搶打「創5年新高」　新冠打氣也翻倍

▲公費流感及新冠疫苗開打 。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情已經進入流行，今年秋冬公費流感疫苗、新冠疫苗昨日開打。根據疾管署最新統計，流感疫苗接種數為26.4萬劑，創下5年來首日最高紀錄；新冠疫苗單日接種數約8.2萬劑，是去年首日接種數3.9萬劑的2倍以上，打氣相當不錯。

政府今年秋冬提供648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，流感疫苗公費對象和往年相同有12類，新冠疫苗則是從全民接種限縮為10類對象，從10月1日起分二階段開打。昨日起第一階段對象包含65歲以上長者、55 歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6 個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等。

疾管署副署長曾淑慧公布首日接種數字，昨(10/1)日左流右新開打首日，在地方政府及醫療院所通力合作之下，流感疫苗接種數為26.4萬劑，創2021年分兩階段開打以來首日最高紀錄（去年首打日受颱風影響為13.5萬劑）；新冠疫苗接種數約8.2萬劑，亦為去年首日接種數3.9萬劑的2倍以上。

衛福部長石崇良昨日表示，隨著秋冬病毒活躍期來臨，流感與新冠病毒可能對民眾健康造成嚴重威脅，尤其對長者、幼兒及高風險慢性病患者等族群，重症及死亡風險不可忽視，疫苗是醫界公認最有效的預防手段，能顯著降低重症率與死亡率。

石崇良指出，往年流感都是10月以後升溫，過年前才達到高峰，今年則比較早看到流感疫情開始上來，9月後面幾週就已經一路上升，預估10月會有一波高峰，比往年推測早一點，疫苗接種需要「快一點、快一點、打快一點」，因為疫苗不是今天打，下午就有效，需要約兩週時間才能產生免疫力。





▲符合資格民眾首日即前往台大醫院接種疫苗。（圖／記者徐文彬攝）

為提升民眾疫苗接種意願，北市衛生局還加碼辦理抽獎活動，凡設籍北市之符合接種資格者，於114年10月1日至114年11月15日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感疫苗或新冠疫苗接種，即可參加抽獎，且預計進行2波抽獎，獎項包括iPhone 17手機、Apple Watch、實用家電及商品禮券等多達439個獎項。

北市衛生局局長黃建華表示，每接種1劑可獲得1次抽獎機會（流感、新冠各1次），同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，也就是說，民眾最多可以得到3次抽獎機會。

北市衛生局提醒，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等），另流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種（同時於同手臂接種2種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種。