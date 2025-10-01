智慧醫療落地雲林！台大雲林分院「達文西」手術突破百例

▲台大雲林分院舉辦「達文西手術百例成果記者會」，院長馬惠明與醫療團隊合影，展現智慧醫療成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

手術室裡，四支機械手臂精準揮舞，彷彿延伸出醫師的雙手──這不是科幻電影，而是台大醫院雲林分院的真實場景！該院自2024年12月正式啟用「達文西機械手臂手術系統」，短短不到一年，截至2025年9月底已完成 107例手術，今（1）日特別舉行「百例成果記者會」，宣告地方智慧醫療正式邁進新里程。

院方指出，107例中，泌尿外科手術量最高，占49例（約45.8%），成為最大宗；其次為婦產科29例（27.1%）、耳鼻喉科26例（24.3%），展現跨專科全面應用。未來一般外科、胸腔外科也將投入，領域愈拓愈廣。

台大雲林分院院長馬惠明表示，達文西手術系統擁有 高解析三維立體視野、靈活的仿生手腕，可在骨盆深處、狹窄部位執行精準微創手術，優點包括 減少出血、降低疼痛、縮短住院。並強調「智慧醫療不該只有都會享有，地方民眾同樣需要」。

外科部主任陳克誠補充，健保已納入 逾65項達文西手術給付，病人不必遠赴北部醫學中心，也能在雲林就近接受頂尖治療，「不只省時省錢，更讓患者有熟悉環境的安心感」。副院長王植賢則說，從系統引進到醫師培訓，醫院團隊全力衝刺，如今「百例里程碑」證明專業與實力。

王植賢透露，未來將拓展至 口腔腫瘤、心臟外科 等新領域，並持續培養在地人才，打造全方位智慧手術照護網。馬惠明院長最後強調，台大雲林分院將持續結合台大體系資源，深化在地服務，成為嘉南平原最堅實的健康守護者，「讓智慧醫療真正紮根地方，不再是遙不可及的夢想」。

▲婦產部、耳鼻喉科、泌尿科醫師齊聚，展現跨科整合成果，醫療團隊士氣高昂。（圖／記者游瓊華翻攝）