「鏟子超人」傳發燒腹瀉　衛福部長喊話別逞強：現場多為2類患者

▲衛福部長石崇良談災區狀況。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

全台許多民眾自發性成為「鏟子超人」前往花蓮縣光復鄉擔任志工剷除淤泥、協助復原重建，卻陸續傳志工因救災病倒，發燒、腹瀉甚至橫紋肌溶解症。急診醫師出身的衛福部長石崇良今（1）日受訪指出，目前災區醫療量能充足，目前回報多以處理外傷以及零星流感個案，尚未有腹瀉或流感群聚發生；也提醒沒有習慣長期勞動的民眾，一下子不要太逞強。

石崇良今日出席疾管署公費流感新冠疫苗開打記者會受訪表示，災後有很多民眾投入家鄉的清潔或復原、重建，連假也有很多志工到花蓮協助，人口的移動會促進流感升溫與傳播，因此疾管署署長羅一鈞先前已有特別提醒投入救災要注意三保，包括裝備、飲食跟清潔的保護，全都非常重要。

針對災區疫情，石崇良強調，每一個收容中心，只要達到百人以上，疾管署都密切監測，目前主要看到的是一些流感病人，還沒有集體腹瀉疫情發生。他提醒，從外地來的志工臨時性投入災區，一定要注意自我保護，尤其近期天氣炎熱，食物安全相當重要，如果便當放太久就不要吃，飲水建議喝煮沸過的水或者瓶裝水，也要注意手部清潔。

石崇良也提到，從事災區清潔工作，近幾天也發生很多民眾外傷，提醒當地已經設置有6個醫療站，請大家受傷出現傷口，盡快前往治療消毒，食藥署也已調度一批破傷風疫苗到現場，疫苗數量充足。

▲花蓮光復車站擠滿了「鏟子超人」協助災後清淤，資料照。（圖／記者許權毅攝）

至於傳出有「鏟子超人」因為橫紋肌溶解症送進加護病房，石崇良回應，因為天氣炎熱，這幾天除了外傷病人之外，也有像熱衰竭病人出現，炎熱氣候之下長期工作，水份補充很重要，可避免脫水並且調節體溫。

石崇良提醒，長期沒有過度負重或長期勞動者，一下子也不要太逞強，突然長時間肌力運動有可能會造成橫紋肌溶解症，輕微的像跑馬拉松一樣也會，但只要適當補水，注意排尿量，若太久沒有排尿就是水份不足了，只要有排尿、顏色正常，就不用太多擔憂。

談到災區醫療量能，石崇良說，目前回報就醫情形多屬於輕症，簡單處理就可以，當地醫療量能足夠， 衛福部也有部立醫院輪流到花蓮支援，讓當地的醫護人員可以適當休息；另醫師公會跟很多團體都有意願到災區支援，為了讓醫療人力配置有序，衛福部會先建立平台讓團體人員登記，會再安排適當時間地點，讓醫療服務可以延續下去。