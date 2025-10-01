流感疫情提早「10月有一波高峰」　石崇良：疫苗接種要加快

▲衛福部長石崇良（左）和防疫大使蔡振南（右）示範左流右新兩種疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感已經進入流行期，疾管署監測上週接近13萬人因為類流感就醫，衛福部長石崇良今（1）日表示，今年流感疫情比往年早，9月下旬已經一路上升，預估10月會有一波高峰，今年公費流感疫苗一樣是在10月1日開打，但疫苗不是早上打下午就有效，得兩週才能產生免疫力，呼籲疫苗接種速度得要加快，在最短的時間內普及施打。

疾病管制署今（1）日舉辦114年度公費流感及新冠疫苗開打記者會「左流右新、健康安心」，石崇良和衛福部次長莊人祥、擔任防疫大使的三金得主蔡振南、前中職啦啦隊Lamigirls妍言女兒淼淼一同示範疫苗接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良表示，隨著秋冬病毒活躍期來臨，流感與新冠病毒可能對民眾健康造成嚴重威脅，尤其對長者、幼兒及高風險慢性病患者等族群，重症及死亡風險不可忽視，疫苗是醫界公認最有效的預防手段，能顯著降低重症率與死亡率。

石崇良致詞特別提到，往年流感都是10月以後升溫，過年前才達到高峰，今年則比較早看到流感疫情開始上來，9月後面幾週就已經一路上升，預估10月會有一波高峰，比往年推測早一點。

石崇良強調，公費流感疫苗和往年一樣是10月1日開打，優先順序也一樣，但是得提醒疫苗接種需要「快一點、快一點、打快一點」，因為疫苗不是今天打，下午就有效，需要約兩週時間才能產生免疫力。

▲防疫大使蔡振南、衛福部次長莊人祥接力示範左流右新。（圖／記者洪巧藍攝）

依照疾管署規劃，今年度公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自10月1日起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自11月1日起進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

石崇良也補充，花蓮災後有大量志工投入，不受資格限制皆可接種流感與新冠疫苗。

疾管署呼籲「左流右新」是希望大家左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗，可以兩種疫苗同時接種，石崇良和蔡振南在施打疫苗時還特別十指緊扣，示範左右手同時打疫苗。

今年1歲10個月的淼淼則是第一次打流感新冠疫苗，媽媽為安撫全程將她抱在懷中，還準備兔兔玩偶分散注意力，但第一針流感疫苗下去仍是一陣爆哭，後來接著打新冠疫苗，她一邊捂嘴、一邊掉淚，最終勇敢完成接種，可愛模樣讓在場的人全都融化。

蔡振南說，疫苗具備「三金」──金好康、金方便、金安全，強調接種能同時守護自身與家人健康。他也分享，過往擔任「世界抗頭頸癌日衛教大使」的經驗，再次提醒國人「健康千萬別拖，乖乖配合醫師最重要」，藉此呼籲符合公費接種資格的民眾及早完成接種，提升自我防護力。