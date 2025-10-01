北市開打「左流右新」疫苗可抽iPhone17　符合1條件有3次機會

▲台北市公費流感及新冠疫苗開打記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

114年公費流感及新冠LP.8.1疫苗自10月1日起開打，開打首日台北市長蔣萬安及衛生局長黃建華偕北市21大醫事公會到台大醫院舉辦記者會，呼籲符合接種資格市民儘速完成疫苗接種。北市本次加碼辦理抽獎活動，大獎包含iPhone 17手機，只要設籍北市符合接種資格者都可以參加，如果「同一天」接種2種疫苗更可以獲得3次機會。

114年公費流感疫苗為三價疫苗及新冠LP.8.1疫苗，第一階段開放滿65歲以上長者、學齡前幼兒、高中以下學生、醫事防疫人員等11類對象接種，新冠疫苗則提供風險族群等9類對象接種；第二階段自114年11月1日起，開放50至64歲民眾接種。

蔣萬安開打首日現身台大醫院疫苗接種現場，感謝北市各職類醫事團體長期守護市民健康，並提醒醫事人員在照護他人的同時，也要抽空接種疫苗，保護自己、守護親愛的家人與病患。

▲台北市長蔣萬安疾呼符合公費資格市民接種疫苗。（圖／記者徐文彬攝）

北市衛生局長黃建華提醒，醫事人員執業時接觸病原體風險較高，完整接種流感與新冠疫苗是預防傳染病最有效的方式，同時醫事人員是民眾最信賴的健康資訊來源，一句提醒即可提升民眾接種意願，扮演關鍵角色。北市21大醫事公會聯合呼籲醫事人員除自身接種疫苗外，亦應積極向民眾宣導疫苗的重要性，攜手守護社區健康。

本身是胸腔科醫師的台大醫院院長余忠仁今日示範接種左流右新，他分享自己經歷3場重大呼吸道傳染病，分別是SARS、2009年新流感、接著才是新冠疫情。

余忠仁回想，新流感發生時，他人正在院務會議，當時有長庚重症醫師來問台大醫院是不是有葉克膜可以借，原來就是因為疫情的出現，當時5月份疫情爆發後整整流行5個月，直到疫苗出現才獲得控制。至於新冠疫情時，他也是肩負國內的重症患者安排，他強調疫苗對於呼吸道疾病傳染是最有效方法，希望民眾能踴躍接種。

▲臺大醫院余忠仁院長代表醫事人員示範接受疫苗接種左流右新。（圖／記者徐文彬攝）

為提升民眾疫苗接種意願，北市衛生局將辦理抽獎活動，凡設籍北市之符合接種資格者，於114年10月1日至114年11月15日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感疫苗或新冠疫苗接種，即可參加抽獎，且預計進行2波抽獎，獎項包括iPhone 17手機、Apple Watch、實用家電及商品禮券等多達439個獎項。

黃建華表示，每接種1劑可獲得1次抽獎機會（流感、新冠各1次），同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，也就是說，民眾最多可以得到3次抽獎機會；這也讓示範接種2劑疫苗的余忠仁笑稱自己符合抽3次的資格。

北市衛生局提醒，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等），另流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種（同時於同手臂接種2種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種。