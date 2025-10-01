新冠疫苗開放民眾自費打　雙北一劑4500元

▲公費新冠、流感疫苗10月1日開打。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬新冠疫苗不再是全民公費接種，限縮為10類高風險對象，10月1日起分兩階段開打。至於不屬於公費對象者，疾管署已經協調10縣市10家醫院提供「自費新冠疫苗」，其中台北市為台大醫院、新北市為台北慈濟醫院，每劑疫苗費用為4500元。台北慈濟今日已經開始供應自費疫苗，一早有63人接種，台大醫院目前還在行政程序，預計本週五開放上網查詢。

衛福部今年度共計採購約有648萬劑流感疫苗與299.5萬劑 COVID-19 疫苗（莫德納 LP.8.1 約 277 萬劑與 Novavax JN.1 22.5萬劑）將延續「左流右新」共同接種策略，分2階段開打。值得注意的是，新冠疫苗公費對象調整為「10類高風險族群」，這是2022年宣布新冠疫苗全民接種之後首度限縮，也就是說，6歲至49歲一般健康民眾將不再有公費新冠疫苗可打。

▲今年秋冬公費新冠疫苗接種對象調整限縮為10類。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，因應不符前述公費接種新冠疫苗資格民眾之自費接種需求，疾管署已於10個縣市協調10家合約醫院自今年10月1日起協助提供有需求之民眾自費接種服務；自費新冠疫苗會先從公費疫苗撥補，之後廠商會再返還給疾管署，初估數量約2千劑。

台北市提供自費新冠疫苗院所為台大醫院，台大家庭醫學部主治醫師盧佳文表示，院內新冠疫苗經過與廠商議價，自費費用為4,500元，目前還在相關行政流程，預計本週五才會上網查詢、預約。



新北市則由台北慈濟醫院提供，院方表示即日起開始施打自費新冠疫苗，民眾可網路掛號疫苗接種門診或家醫科，疫苗自費費用4,500元，另需加上掛號費用，今日上午施打人數為63人。

疾管署長羅一鈞表示，雖然國內新冠疫情處於低點，但鄰近日韓新冠疫情處於高峰，民眾如果要前往建議可以評估接種疫苗，不符合公費對象者，則可以到10家院所接受自費疫苗。

▲COVID-19疫苗公費轉自費接種服務10家合約醫院名單。（圖／疾管署提供）

▲今年秋冬使用新冠疫苗為莫德納LP.8.1 。（圖／記者徐文彬攝）