網傳打新冠疫苗引發「渦輪癌」　醫解析3原因：淋巴腫被當癌

▲網傳接種新冠疫苗會引發「渦輪癌」，遭腫瘤科醫師駁斥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／綜合報導

最近網路流傳「渦輪癌（Turbo Cancer）」一詞，聲稱打新冠疫苗會使癌症的病程變快，像裝渦輪引擎一樣加速惡化甚至奪命，對此腫瘤科醫師說，這並非正式醫學名詞，是反疫苗社群自創的說法，目前也沒有任何科學證據支持。

土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩在臉書粉專「腫瘤科吳教恩醫師」提到，會出現渦輪癌的說法，原因可能是「時序巧合」，有人打完疫苗剛好被診斷癌症，誤以為有關；也可能是「影像誤解」，接種後腋下淋巴結腫脹，正子攝影可能出現亮點，被誤判為腫瘤；或可能是「個案放大」，少數案例遭媒體報導，缺乏統計佐證。

吳教恩指出，在癌症臨床治療中，病人腫瘤改善、穩定或惡化大約各占3分之1，例如腸胃道癌症中的胰臟癌、膽管癌，2到3成患者在治療後腫瘤惡化，甚至少數加速惡化，這是疾病自然進程，不能歸咎於疫苗，但病人若剛好在接種後病情惡化，往往被誤解有因果關係。

針對癌症發生率，吳教恩強調，統計並未顯示異常上升，若每年新增約5%的癌症個案，接種疫苗並未使發生率從5%跳到10%，另根據台灣癌症登記資料，癌症發生率持續緩升，速度與過去一致，沒有暴衝。

吳教恩表示，台灣約9成民眾已接種新冠疫苗，若這疫苗真會引發癌症，數據應會出現大幅異常，但事實無此現象，甚至部分癌症還下降，這些數據都顯示新冠疫苗與癌症發生無關。

吳教恩提醒，對癌症患者來說，接種新冠疫苗能降低因感染新冠而導致重症或死亡的風險，未打疫苗則確實有人因感染而病情惡化、死亡，所謂「渦輪癌」只是陰謀論，民眾別被網路謠言誤導。