ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

好多人生病！　醫建議「2症狀」快看診

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲連假過後許多人掛病號。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

好多人生病！耳鼻喉科醫師張弘提醒，如果有類似流感症狀「高燒、劇烈痠痛」，建議即早就醫檢查。

張弘在臉書說，中秋節快到了，天氣慢慢要轉涼，流感及各式病毒開始增加，自費流感疫苗已經開打，10月1日公費流感疫苗開打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張弘指出，周一的門診人非常多，候診時間也拉長，醫護跟病人都很辛苦，希望大家早日康復！

張弘提醒，如果有類似流感症狀「高燒、劇烈痠痛」，建議即早就醫檢查；若為流感使用抗病毒藥，可加速症狀緩解，以及預防重症。

疾管署表示，今年度公費流感疫苗將於10月1日分兩階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同。

第一階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第二階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。

【這畫面太鬧】桃園中壢會展中心周圍「逆向一整排」超誇張！

關鍵字： 張弘 生病 流感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

中國「山茶油」致癌污染物超標　黑松露檢出重金屬鎘

術後化療不必人人做　醫推新型血檢：比傳統檢查早1年發現異常

網傳打新冠疫苗引發「渦輪癌」　醫解析3原因：淋巴腫被當癌

好多人生病！　醫建議「2症狀」快看診

連假烤肉聚會！　醫：多人先後發病

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公費流感疫苗明天開打！10月新制　新一代癌症口服標靶藥納健保

花蓮災區醫療車遭阻擋惹議　衛福部緊急核發「通行證」

讀者迴響

回到最上面