好多人生病！　醫建議「2症狀」快看診

▲連假過後許多人掛病號。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

好多人生病！耳鼻喉科醫師張弘提醒，如果有類似流感症狀「高燒、劇烈痠痛」，建議即早就醫檢查。

張弘在臉書說，中秋節快到了，天氣慢慢要轉涼，流感及各式病毒開始增加，自費流感疫苗已經開打，10月1日公費流感疫苗開打。

張弘指出，周一的門診人非常多，候診時間也拉長，醫護跟病人都很辛苦，希望大家早日康復！

張弘提醒，如果有類似流感症狀「高燒、劇烈痠痛」，建議即早就醫檢查；若為流感使用抗病毒藥，可加速症狀緩解，以及預防重症。

疾管署表示，今年度公費流感疫苗將於10月1日分兩階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同。

第一階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第二階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。