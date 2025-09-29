68歲婦僵硬手抖　竟是藥物引發「類巴金森氏症」

▲服用某些藥物導致的「類似巴金森氏症」

記者趙于婷／台北報導

一名68歲婦女最近兩個月步伐變得越來越緩慢及僵硬，還開始手顫抖，被提醒像巴金森氏症，緊急就醫發現是服用某些藥物導致的「類巴金森氏症」，停止服用後，狀況明顯減少。醫師指出，可能導致類巴金森氏症的最常見藥物類型包括「精神科藥物、腸胃科藥物、鈣離子阻斷劑」，要特別注意若停藥過慢，拖延太久，有些患者的症狀會終身無法消除。

台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師王毓禛說明，此類因藥物引起的「類巴金森氏症」案例，其實在神經內科門診並不罕見，這種疾病的臨床表現與巴金森氏症極為相似，有時就被當作巴金森氏症在治療，讓患者多吃了不必要的藥物，而且還延誤治療時間。

王毓禛說，這類症狀主要由於藥物阻斷大腦中多巴胺受體，尤其是第二型受體，導致大腦中多巴胺系統失衡，進而出現一系列類似巴金森氏症的症狀，包括靜止性震顫（手部在休息時抖動）、動作遲緩、肌肉僵硬及步態不穩等，這些症狀常被誤診為退化性巴金森氏症，而延誤了正確的治療時機。

藥源性類巴金森氏症是常被忽略的隱藏原因！王毓禛解釋，藥源性巴金森氏症通常在停藥或更換藥物後，症狀會顯著改善甚至完全消失，若未及時發現病因，持續使用相關藥物，不僅會加重症狀，還可能造成長期甚至永久性的神經功能損害。

可能會引起類巴金森氏症的藥物包括，精神科藥物如抗精神病藥（第一代及第二代）、抗憂鬱藥及情緒穩定劑；腸胃科藥物如部分止吐藥，因其作用於多巴胺受體，可能引發此類副作用；鈣離子阻斷劑如Cinnarizine, Flunarizine, verapamil某些心血管藥物、免疫抑制劑等，也可能誘發症狀。

值得注意的是，長者因代謝功能下降，對藥物的敏感性更高，因此罹患類巴金森氏症的風險也相對較高。王毓禛提醒，要預防藥源性類巴金森氏症的關鍵在於醫病雙向溝通，民眾在就診時，應主動告知醫師所有正在使用的藥物，以利醫師全面評估用藥風險。

