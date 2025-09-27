陪伴長者不一定只是看電視　調查：聽音樂、唱歌有助健康老化　

▲聽音樂、唱歌有助於健康老化。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

音樂可以放鬆心情、紓解壓力，其實更有機會幫助長者健康老化！董氏基金會指出，許多研究證實，音樂可促進長者社交連結、改善情緒，且國外最新調查結果顯示，50至80歲的人口中，有四分之三的人表示音樂能讓他們緩解壓力或放鬆身心，建議民眾陪伴家中長者，除了看電視、聊天、聚餐，不妨一起聽音樂、唱唱歌，維持健康的身心。

董氏基金會分享，這項由密西根大學醫療政策與創新研究所學者，於2023年7月至8月，針對50至80歲的民眾抽樣，透過線上或電話方式詢問2,657名受訪者聆聽和創作音樂的經驗和感受。

結果顯示，所有受訪者皆表示音樂帶給他們的不僅僅是娛樂，65%表示音樂有助於改善心理健康或心情；60%表示音樂讓他們充滿活力；幾乎所有受訪者(98%)都能從參與音樂活動中獲得健康的益處。且調查也發現，身體狀況一般或較差，以及經常感到孤立的年長者，每天聽音樂的比例較低。

輔仁大學音樂系音樂治療組兼任助理教授陳質采說明，音樂飽含旋律、節奏、音色、和聲、調式、曲式等元素，在唱歌、演奏等音樂活動中，影響生理反應，促進情感表達、社交互動，提升認知和動作協調能力，從而促進身心健康。陳質采提醒，不論是被動地聆聽或主動的演繹，都可以讓長者從音樂中感受到與人或與世界的連接，幫助他們放鬆身心、緩解孤獨感。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，親友可以將音樂融入長者的生活中，可設定早上、午休、傍晚、睡前等時間，播放他們喜歡的音樂甚至反覆以漸漸建立習慣。

葉雅馨指出，可以選擇一些經典歌曲，像《破曉時分》是陪伴60年代的人入夜後經典廣播曲，可讓親子或祖孫間透過音樂增加話題；也可以和長者分享現在膾炙人口的流行音樂，讓長者體驗不同的曲風，聽完後相約下次再一起聽的時間，討論想聽的音樂種類，幫助長者透過音樂與人連結、減緩孤獨感，維持健康身心。