ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

她張嘴「喀喀聲」伴隨耳鳴、肩頸僵硬　醫揭顳顎關節障礙常見症狀

▲▼下顎,顎關節,下巴。（圖／記者李佳蓉攝）

▲張嘴「喀喀聲」恐是顳顎關節障礙，示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

42歲王小姐長期受左耳耳鳴困擾，耳中總有「重重聲音」縈繞，同時伴隨肩頸緊繃僵硬與頭痛問題，甚至張大嘴時還會出現「喀喀」聲響與卡卡不適，雖然止痛藥能稍微減緩症狀，但仍難以根治，讓她倍感困擾，後續就醫確認是顳顎關節障礙問題，並透過中醫針灸治療得到改善，耳鳴幾乎完全消失。

收治個案的台南市立醫院中醫部中醫師趙念廷指出，王小姐在張口時下顎有偏斜，顳顎關節出現摩擦音，咀嚼肌群觸診時明顯緊繃且伴隨壓痛，並有高低肩情況，研判為顳顎關節障礙（Temporomandibular Disorders, TMD）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以中醫觀點來看，顳顎關節障礙屬於「傷筋」範疇，趙念廷表示，成人盛行率可達三成，好發年齡為18至44歲，其中女性患者約為男性的1.5至2倍。此疾病不僅可能引起耳鳴、耳痛或耳脹，也常伴隨臉部疼痛、頭痛頭暈、頸部僵硬痠痛與眼眶痛等症狀。

趙念廷說明，治療顳顎關節障礙中醫多以針灸為主，常取下關、翳風、頭維、頰車等穴位，以放鬆顳肌、咬肌及外翼肌；若患者伴隨肩頸僵硬，則會加刺風池、完骨、風府等穴，舒緩胸鎖乳突肌、斜方肌與枕下肌群，並可依個人體質搭配中藥如疏經活血湯，達到活血舒筋、加速康復的效果。

趙念廷提醒，顳顎關節障礙的發生多與不良生活習慣有關，例如久坐、低頭滑手機、情緒緊繃與長期姿勢不良等。建議民眾日常應避免食用過硬食物或過度張大嘴巴，咀嚼時應保持左右均衡，並養成起身伸展的習慣，減少頭頸部肌肉長時間受力。若症狀持續，應及早就醫，避免病情惡化。

【這個月台很亮眼】鏟子超人擠爆車站！人人高舉車票出站超熱血

關鍵字： 顳顎關節障礙 中醫針灸 耳鳴困擾 咬肌健康 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

順利出院≠心情變好　研究：7成患者出院情緒不佳、5種人多注意

她張嘴「喀喀聲」伴隨耳鳴、肩頸僵硬　醫揭顳顎關節障礙常見症狀

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

偽造車牌最重罰7.2萬！10月新制懶人包　公費流感疫苗開打

流感大爆發！　醫：全班26人「17人中鏢」

不捨姑姑膝蓋痛！博士醫返鄉組在地青年隊服務鄉親　結合AI拚數位中醫

流感「流行型別轉換」　羅一鈞：得過也可能再中

花蓮堰塞湖災區診所幾乎全毀　醫師公會全聯會將組義診團

讀者迴響

回到最上面