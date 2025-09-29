她張嘴「喀喀聲」伴隨耳鳴、肩頸僵硬　醫揭顳顎關節障礙常見症狀

▲張嘴「喀喀聲」恐是顳顎關節障礙，示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

42歲王小姐長期受左耳耳鳴困擾，耳中總有「重重聲音」縈繞，同時伴隨肩頸緊繃僵硬與頭痛問題，甚至張大嘴時還會出現「喀喀」聲響與卡卡不適，雖然止痛藥能稍微減緩症狀，但仍難以根治，讓她倍感困擾，後續就醫確認是顳顎關節障礙問題，並透過中醫針灸治療得到改善，耳鳴幾乎完全消失。

收治個案的台南市立醫院中醫部中醫師趙念廷指出，王小姐在張口時下顎有偏斜，顳顎關節出現摩擦音，咀嚼肌群觸診時明顯緊繃且伴隨壓痛，並有高低肩情況，研判為顳顎關節障礙（Temporomandibular Disorders, TMD）。

若以中醫觀點來看，顳顎關節障礙屬於「傷筋」範疇，趙念廷表示，成人盛行率可達三成，好發年齡為18至44歲，其中女性患者約為男性的1.5至2倍。此疾病不僅可能引起耳鳴、耳痛或耳脹，也常伴隨臉部疼痛、頭痛頭暈、頸部僵硬痠痛與眼眶痛等症狀。

趙念廷說明，治療顳顎關節障礙中醫多以針灸為主，常取下關、翳風、頭維、頰車等穴位，以放鬆顳肌、咬肌及外翼肌；若患者伴隨肩頸僵硬，則會加刺風池、完骨、風府等穴，舒緩胸鎖乳突肌、斜方肌與枕下肌群，並可依個人體質搭配中藥如疏經活血湯，達到活血舒筋、加速康復的效果。

趙念廷提醒，顳顎關節障礙的發生多與不良生活習慣有關，例如久坐、低頭滑手機、情緒緊繃與長期姿勢不良等。建議民眾日常應避免食用過硬食物或過度張大嘴巴，咀嚼時應保持左右均衡，並養成起身伸展的習慣，減少頭頸部肌肉長時間受力。若症狀持續，應及早就醫，避免病情惡化。