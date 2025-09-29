順利出院≠心情變好　研究：7成患者出院情緒不佳、5種人多注意

▲研究發現多數病人出院時心情仍差，其中內科患者有此問題的比例明顯高於外科。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

一般人想到「出院」，總覺得病人可以回家，心情應該不錯，事實卻非如此。根據國內最新研究，超過7成患者在出院當天仍有情緒困擾，特別是內科、高齡、女性病人，出院情緒欠佳的比例較高，顯示身體雖已康復，心理卻可能還有路要走，家屬、親友要多加注意。

這項研究由高雄榮總護理師洪慈卿與團隊進行，她說明，研究收集2年4個月間超過7萬名住院病人的病歷，並分析患者在入院、住院、出院等階段的情緒量表紀錄，結果顯示，出院當天約73%的病患有不同程度情緒困擾，與民眾想像「快樂出院」有落差。

洪慈卿指出，研究發現，若病人在入院當天特別低落，或在住院過程中累積焦慮，則出院當日往往情緒不佳，而進一步分析，則可發現以下幾類病人出院時較容易有情緒困擾：

●內科病人：相對某些外科患者接受治療效果立竿見影，部分內科病人可能苦於多種疾病，例如中風偏癱、糖尿病惡化，或突然被告知需洗腎，這些轉折都可能使患者難以調適。

●女性病人：比男性更容易陷入低落，這除了荷爾蒙影響外，也可能與社會、家庭角色壓力相關，因為許多女性常同時承擔工作與照顧責任，一旦生病便會擔心孩子、長輩及家庭事務，即使出院也放不下。

●高齡病人：國外研究指出，年長者因人生經驗多，出院能較好調適情緒，但此研究發現，國人年齡愈大，出院情緒困擾愈明顯，這可能和某些高齡患者擔心自理能力下降有關，甚至已從「照顧者」轉為「被照顧者」，角色落差導致心理壓力難消。

●疼痛持續者：若出院當天仍疼痛，心情難免無法放鬆。

●住院天數長者：住院時間愈長，往往病情控制較差，心理負擔也增加。

▲國外專家認為長輩比較會調適出院情緒，國內卻是高齡病人憂心者較多。（圖／達志影像／美聯社）

洪慈卿表示，從研究可見，家屬陪伴、社會支持是降低出院情緒困擾的關鍵，即使家屬在照護技巧上幫不上忙，單純的陪伴本身就是良好支援。研究成果日前已發表於國際護理期刊《Applied Nursing Research》。

針對病人情緒轉折，國內部分醫院已有周全因應，洪慈卿以高雄榮總為例說，目前護理人員每日透過0至10分臉譜量表檢視住院病人情緒起伏，分數超過3分便會介入，並視狀況啟動「全人整合會議」，與家屬討論後續照護，且出院後有追蹤機制，第3天、第14天會主動電話關懷，讓患者回家也能身心平安。

對於民眾，洪慈卿則提醒，出院未必是壓力的終點，可能是新挑戰的開始，家屬、親友陪伴出院病人仍應注意有無情緒困擾，只有心情穩定下來，才能真正提升生活品質，同時降低再次住院的風險。