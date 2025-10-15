▲ 秋老虎溫差亂腸胃！醫師揭早餐後吃1水果護腸道，改善便祕還能降疾病風險。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

時序入秋，白天高溫、夜晚轉涼，「秋老虎」型態的天氣讓不少民眾鼻塞、流鼻水，但除了呼吸道疾病，醫師提醒腸胃問題同樣不能忽視。台灣腸道醫學會理事長郭昭宏表示，秋天本身是病毒盛行的季節，病毒性腸胃炎發生率較高；加上氣溫驟變，也容易誘發腸躁症、脹氣及便祕等症狀。再加上秋季民眾往往食慾大開，大吃美食後消化不良的病患也明顯增加。

郭昭宏強調，腸胃健康與生活習慣息息相關，「秋天除了病毒和氣候影響，飲食型態同樣會拉響腸道警報。」

想要避免腸胃道不適，郭昭宏建議，民眾日常應把握「四大要素」：水分、纖維、運動與睡眠。除了保持規律作息，飲食中的「高纖水果」是最容易執行的日常保養方法。

其中，富含膳食纖維與奇異酵素（Actinidin）的綠色奇異果，是醫界公認的「腸道好幫手」。郭昭宏指出：「綠奇異果的可溶性與不可溶性纖維比例約為1比2，不僅能吸水膨脹促進腸道蠕動，還能幫助排便、減輕腹脹。」若能在早餐後吃一顆奇異果，不僅可促進腸道蠕動，搭配一杯水更能增加舒適感。若在晚餐後補充一顆，則有助於分解蛋白質、減輕消化道負擔，甚至能改善睡眠品質。

多篇國際研究顯示，連續兩週每天攝取兩顆奇異果，能讓每日平均排便次數從1.5次增加到2次以上，顯著改善便祕、腹脹問題。更重要的是，規律的排便習慣還能降低約 13% 的大腸癌發生率。

郭昭宏進一步補充，奇異果屬於低FODMAP（低腹敏）食物，不易引起腸道敏感族群的腹脹不適，美國FDA也曾將奇異果列為具抗癌潛力的健康水果。

除了纖維，綠色奇異果還是低GI水果，不會造成血糖大幅波動，對糖尿病患者、心血管疾病患者與年長族群來說特別合適。郭昭宏指出，黃色奇異果的維生素C含量更高，綠色奇異果則酸甜適中，秋季產量充足、價格合理，是日常最值得推薦的營養水果。

他提醒民眾：「腸道健康不能等出問題才就醫，從早餐開始，在飯後補充一顆綠色奇異果，再搭配足夠水分、運動與睡眠，就是最簡單有效的腸胃保養法。」