健身醫親自實測　吃速食選對餐點血糖僅上升12

▲麥當勞等速食深受喜愛，醫師透過實測餐前、餐後血糖，建議民眾該怎樣吃比較健康。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

麥當勞等速食在台灣深受歡迎，不過許多人也擔心吃多有礙健康。為此，復健科醫師王思恒與糖尿病關懷基金會合作，針對多種麥當勞餐點搭配，實測餐前、餐後1小時的血糖變化，結果發現，漢堡搭配薯條等炸物的吃法，血糖值上升最多，超過先吃沙拉搭配非油炸雞的4倍，想健康的麥粉可多參考。

在王思恒臉書粉專「一分鐘健身教室」中，他分享「速食不速胖」心法，包括先估算每天所需熱量（體重×25－30），再分配到三餐；外食用自助點餐客製化，要去醬、少鹽、加番茄；點餐上桌後，依照「菜→蛋白→主食」的順序進食，可緩和餐後血糖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王思恒並分享吃麥當勞餐前、餐後的血糖監測結果：

●先吃沙拉、搭配非油炸雞與牛奶者，餐後血糖僅＋19。

●澱粉量較少、飲料無糖者，僅＋12。

●漢堡＋炸物、澱粉多者，最高上升到＋84。

針對糖友，王思恒建議，餐前到餐後理想上升幅度以30至60為目標，若超過，應檢視當餐澱粉、飲料與醬料。

對於麥當勞點餐，王思恒則建議：

●主餐：可選牛肉堡或雞塊補蛋白，但與薯條二擇一；若吃薯條，要減少麵包或改點大份沙拉。

●配菜：優先大沙拉、非油炸雞；利用客製化「去醬、少鹽、加番茄」。

●醬料：甜辣醬含糖，部分辣醬含鈉，多用乾辣粉或新鮮辣椒。

●飲料：選無糖茶、無糖咖啡或牛奶，避免含糖飲。

●工具：善用官網營養計算機或拍照紀錄App，事前預算熱量與蛋白質。

王思恒另建議搭配運動，可進一步減緩血糖上升，可於餐前運動10分鐘，每分鐘做10下深蹲，總共100下；餐後則快走30分鐘，微流汗、稍喘即可，能降低餐後血糖高峰。透過份量管理、進食順序、無糖飲品與醬料減量，糖友、減重者還是能吃麥當勞。