61名學生吃便當上吐下瀉　衛生局抓「6項缺失」勒令停業

▲數十名學生吃完台北市「南港國王便當」後上吐下瀉送醫。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台北市爆出數十名學生吃完台北市「南港國王便當」後，出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀，分別至醫院診所就醫。對此，台北市衛生局表示，稽查發現6項衛生缺失，目前已令業者停業，待複查合格才可復業，另也已經採集部分患者人體檢體，檢驗結果需1到2周。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，9月20日晚上接獲醫院及診所通報，南港某安親班61名學生9月19日晚餐食用便當店供應餐點後（起司火腿豬排、飯、甜不辣炒韭菜、蛋、青菜），次日陸續出現發燒、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀分別至醫院診所就醫，累計通報就醫32人。

衛生局接獲通報後立即至供膳場所稽查，該場所已無營業，於9月21日聯繫上業者立即前往稽查，查獲「現場無法立即提供新進人員（廚師）健檢資料、沙拉油未離地放置、無法立即提供教育訓練紀錄、非登資料未更新、員工個人物品與冰箱內販售物品混放、冷凍冰箱溫度未達-18度C以下」等缺失，要求9月24日前完成改善，並要求立即停業。

林冠蓁說，今日已前往複查，另業者已提送改善報告申請復業，如複查合格會准予復業，如複查不合格將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰，另已經採檢相關檢體，檢驗結果約需1至2周出爐，結果出爐才能判定是否為一起食品中毒事件。