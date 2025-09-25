研究證實「秋葵可降血糖」　營養師：黏液是關鍵、別炒太久

▲營養師指出，秋葵萃取物能改善高血糖。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

糖尿病在台灣盛行率高，穩定控制血糖是重中之重。營養師楊斯涵在臉書分享，研究發現秋葵萃取物能改善高血糖，秋葵屬於蔬菜類富含膳食纖維和植化素，對血糖控制有好處，但仍需要配合整體飲食、運動、體重控制與藥物治療。營養功能醫學醫師劉博仁也曾指出，秋葵黏液是最重要的保健成分，料理時千萬別去掉。

一項發表在J Nutr Biochem的動物實驗研究發現，秋葵萃取物能改善高血糖，實驗以被餵高脂飲食誘發肥胖型代謝異常的C57BL/6小鼠，使用秋葵的乙醇萃取物（ethanol extract of okra, 簡稱 EO）以及秋葵中的主要類黃酮成分 isoquercitrin 與 quercetin 3‐O‐gentiobioside，結果發現均可降低血糖與血中胰島素水平，即是改善胰島素抗性狀況。

另一個人體實驗，共包含8個研究（clinical trials），以331位前糖尿病（pre‐diabetes）或第二型糖尿病（T2D）患者，對照組是一般照護無秋葵介入，結果顯示空腹血糖（FBG）有統計顯著的下降，表示秋葵干預可使空腹血糖下降約14–15 mg/dL，HbA1c（糖化血色素）無顯著改變，表示在這些研究中，HbA1c未被一致或顯著改進。

楊斯涵指出，秋葵水溶性膳食纖維豐富，尤其是果膠，可形成膠狀物質，幫助減緩糖分吸收，吃秋葵有助於穩定血糖，但不能保證血糖就會變正常，秋葵屬於蔬菜類富含膳食纖維和植化素，對血糖控制有好處，但還是需要配合整體飲食、運動、體重控制與藥物治療。

營養功能醫學醫師劉博仁也曾PO文談及秋葵對健康的益處，他指出，秋葵同時啟動了「抗氧化」與「抗發炎」兩大關鍵路徑，不只保護細胞不被氧化傷害，還能降低慢性發炎對腦部的損害，這樣的天然功效，對現代人長時間用腦、壓力大、記憶力衰退等問題，都是一大幫助，而秋葵的「黏液」就是它最重要的保健成分，建議不要炒太久、也不要去掉黏液。