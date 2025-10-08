轉移後壽命剩不到兩年！解除腦內不定時炸彈，難纏乳癌也能逆轉勝？

▲新北市立土城醫院乳房超音波主任洪薏雯醫師。

【企劃特輯】

乳癌為國內女性好發率最高、死亡率第二位的癌症，其中，HER2陽性乳癌是一種惡性度較高、生長快速且易復發轉移的乳癌亞型，即使手術移除後，仍有較高的機會復發或轉移，存活期較短。所幸，醫學科技不斷進步，除了多種標靶藥物、化療藥物的進展之外，「強化輔助治療」也能進一步幫助HER2陽性乳癌的患者。研究顯示，藉由早期使用強化輔助治療「抗HER2小分子口服藥」，五年復發風險可顯著降低27％，尤其治療後一年內使用，有機會改善HER2陽性且賀爾蒙受體陽性患者發生腦轉移的機率。

雙標靶治療或抗體藥物複合體治療後，仍有一到兩成癌友復發？！

新北市立土城醫院乳房超音波主任洪薏雯醫師指出，為了降低復發或遠端轉移的風險，「雙標靶抗荷爾蒙治療」是目前美國癌症醫學會及歐洲癌症醫學會，針對HER2陽性乳癌規範的第一線治療方式。然而，由於此類患者的癌細胞侵襲能力強，對部份治療藥物可能產生抗藥性，因此，即使接受了雙標靶治療後十年，仍有一至兩成左右的患者會復發或發生遠端轉移，特別是高風險的未達病理完全緩解的患者，即使用了「抗體藥物複合體」治療，長期復發的機率更接近一至兩成。同時，相較於其他亞型的乳癌，HER2陽性乳癌更容易轉移至腦部，若沒有積極治療，終其一生有高達30～50％的機率發生腦轉移。

可突破血腦屏障，強化輔助治療有效逆轉腦轉移

有鑒於目前臨床試驗的証據顯示，臨床使用的HER2標靶藥物大多無法通過血腦屏障順利抵達腦部，然而病人一旦發生腦轉移，治療就容易受限，存活期往往僅剩不到兩年，預後較差。洪薏雯醫師補充，針對HER2陽性同時合併有淋巴轉移、賀爾蒙陽性或是在先期性化療無法達到病理完全緩解的患者，可考慮將「抗HER2小分子口服藥」做為早期HER2陽性乳癌的強化輔助治療，以及晚期或轉移性乳癌與化療合併使用療法。

洪薏雯醫師進一步說明，強化輔助治療「抗HER2小分子口服藥」是一種泛HER抑制劑，可穿透血腦屏障和細胞膜，在胞內形成不可逆的鍵結，幫助小分子進入並作用在腦部，阻止癌細胞增生，達到更好的治療反應。統計顯示，HER2陽性乳癌患者在術後輔助治療後，接續使用強化輔助治療，越早使用就有機會降低腦轉移的風險。

預防勝於治療，愈早發現治癒率愈高！

強化輔助治療「抗HER2小分子口服藥」，是我國TFDA唯一核准的HER2陽性早期乳癌強化輔助治療用藥，能大幅改善病友預後，提供HER2陽性乳癌患者另一種治療選擇。然而，洪薏雯醫師提醒，早期發現和及時治療依然是乳癌治癒成功的關鍵，愈早期發現，治療效果愈好，治癒率也愈高，而定期進行乳癌篩檢則是確保女性健康最安全有效的方式。

目前政府補助40~74歲婦女每兩年一次免費乳房X光攝影檢查，建議符合條件的女性好好把握自身權益，減少乳癌導致的死亡威脅。