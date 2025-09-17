研究揭維他命D竟能助攻乳癌化療　醫：腫瘤全消機率提升近8成

▲根據最新研究，維他命D有潛力成為乳癌化療的重要輔助工具。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

便宜又常見的維他命D，有機會成為乳癌化療的重要助力。中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部主治醫師廖志穎在臉書分享，根據最新研究，每天補充2000 IU的維他命D，乳癌患者在化療後腫瘤完全消失的機率竟可提升近8成，效果幾乎翻倍。

廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」指出，根據《SciTechDaily》報導，該研究由巴西團隊進行，共納入80名乳癌患者，分為維他命D組與對照組，所有人都接受6個月標準化療；追蹤結果顯示，在補充維他命D的患者中，有43%腫瘤完全消失，而對照組僅24%，計算使用維他命D使腫瘤全消的機率可達79%，也展現維他命D作為輔助治療的潛力。

研究強調，使用的維他命D劑量並不高，每天僅需2000 IU，且價格低廉，來源普遍，比部分昂貴藥物更具實用性。相關成果已發表於國際知名醫學期刊《Nutrition and Cancer》。

維他命D長期被關注於骨骼健康、免疫調節等領域，如今在癌症治療也看到效果，對此，廖志穎寫道，該研究雖屬初步結果，仍需更多驗證，卻已提供低成本又有潛力的輔助治療方向，未來值得持續追蹤。

廖志穎也提醒，補充維他命D時，建議搭配抽血檢測，將血中濃度維持在40至70 ng/ml之間較為理想，不要自行大量補充。