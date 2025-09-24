33歲女重症肌無力「怕鋸開胸骨」　長庚用3cm切口手術解救

▲謝小姐經過長庚醫療團隊治療後順利康復。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

33歲的謝小姐在2021年被同事發現單邊眼皮下垂很嚴重，檢查發現罹患重症肌無力，轉胸腔外科評估開刀，但當時一聽到要鋸開胸骨、傷口還超過20公分就相當害怕。長庚醫院醫療團隊進一步運用新式手術方式，在劍突下開一個3公分切口進行擴大胸腺切除。謝小姐術後當天即可下床，三天後就出院。

林口長庚達文西中心主任趙盈凱醫師指出，重症肌無力患者中，有7成成因與胸腺有關，因為胸腺會干擾訊息傳達，導致肌肉不受控制，因此必須切除，不過傳統手術方式必須鋸開胸骨，可能會面臨斷骨、手術傷口大等問題，且病人至少要住院7～10天，讓很多病人卻步，而新式手術方式則縮小手術切口、縮短住院天數，大幅提升術後生活品質。

趙盈凱說明，達文西單孔手術系統採單一入孔設計，切口僅約2.5公分即可完成多角度操作，機械手臂不僅能在狹小空間中靈活旋轉，搭配高解析三維立體影像與10倍放大倍率，更可適用在大部分現有機械手臂手術，提高手術精準度。

而長庚醫療團隊進一步運用新式手術方式在過去難以下刀的「咽旁腫瘤」。林口長庚耳鼻喉部部長暨SP計畫主持人方端仁指出，咽旁空間是位於頸部與咽喉深處交界，連結腦部與頸部的區域，其中內頸動脈和多重腦神經自主神經都會經過，是相當危險的區域，首先採用單孔達文西系統進行經口手術，切除咽旁腫瘤效果遠優於傳統手術。

方端仁指出，長庚團隊採用新式手術進行經口手術，藉助螢幕視野，內頸動脈跳動清晰可見，醫師可以精巧的剝下腫瘤與大動脈沾黏部分，將腫瘤完整取下，迄今已完成2例個案，其中一例甚至已高齡92歲，接受手術後也無任何併發症，不過相關手術仍需仰賴有經驗的醫療團隊評估與執行，且手術醫師需非常了解咽喉及深頸部解剖立體構造，才能兼顧安全與效益。