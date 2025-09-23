ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

台中市立醫院９/24開幕　擁逾1400床、主打智慧醫療

▲主打「救腦救心」！台中市立醫院９/24開幕　擁逾1400床、主打智慧醫療。（圖／台中市立醫院提供）

▲台中市立醫院將在９/24開幕，擁有逾1400床、主打智慧醫療。（圖／台中市立醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市民眾引頸期盼的「台中市立老人復健綜合醫院」明（24）日將正式營運！這座由台中市政府以BOT案委託中國醫藥大學興建經營的全新醫療園區，擁有超過1400床的龐大規模，主打「智慧醫療、醫養合一、全齡照護」三大核心，營運初期即開放內、外、婦、兒、急診等8大科門診，未來將陸續擴增。

市立醫院院長張坤正表示，醫院定位為智慧醫院，以「救腦、救心、救急、救命、失智整合」五大任務為核心，跨專科整合十大醫療中心，形成全方位生命守護網。而醫療團隊延攬多位具醫學中心副院長級經歷之專家加入，涵蓋神經外科、心臟內科、骨科、整形外科、復健等專科，強化急重難症與復健照護量能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市立醫院規劃南北兩大園區，共1427床。北院區為老人暨綜合醫療大樓，營運初期開放8科門診服務，涵蓋內、外、兒科、婦產科、麻醉科、放射診斷科、急診及臨床病理科，將逐步開放復健、中醫。南院區同時整合日間照護中心、住宿型長照以及後續開放的智慧失智照護專區，讓高齡患者與家屬獲得完整支持，，並充分體驗「一支手機打通關」的智慧便民就醫體驗、一條龍緊急後送系統的醫療服務。

利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT

關鍵字： 台中 市立醫院 開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

中心醫院啟用「高階醫學影像中心」　AI輔助提早揪癌症病灶

抗生素可以自己帶回家打　健保11月擴充給付「攜帶式輸注器」

台中市立醫院９/24開幕　擁逾1400床、主打智慧醫療

中藥大廠「港香蘭」爆重大違規！16項藥品回收　衛福部令全面停工

假日急症中心「UCC」11月上路　台北、桃園各開設3點

全球新冠疫情上升　疾管署估：國內在10月中升溫

流感進入流行期！單周逾11萬人次就診　10月開打疫苗

今年首例「副傷寒」本土病例　20多歲外籍男性感染源待釐清

讀者迴響

回到最上面