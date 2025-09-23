吃膠原蛋白遭疑無法改善肌膚　美女醫秀科學證據：補8~12周見效

▲食用膠原蛋白常被質疑無助改善肌膚，但有醫師列舉多項研究證實確有效果。(圖／達志示意圖)

記者邱俊吉／綜合報導

吃膠原蛋白常被質疑是「智商稅」，有人認為下肚後只會被分解成胺基酸，補不到皮膚，但家庭醫學科醫師王姿允今於臉書指出，根據近年多項臨床研究，膠原蛋白分解後的小片段「膠原肽」，確實能被吸收並啟動真皮層的修補開關，增加膠原合成，進而改善保濕、彈性與皺紋，食用膠原蛋白不會是智商稅。

王姿允在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈」整理實證指出，根據2015年雙盲安慰劑對照研究，每日補充特定膠原肽8週後，皮膚保水度與真皮膠原密度明顯上升，12週後仍持續；此外，2023年日本及東亞女性臨床試驗證實，每天5克，連續12週，能使保水度增加、細紋變淡。

另根據2024年研究，即使是低劑量1.6克，每日持續4週，也可見到改善，12週後皺紋深度顯著減少。

更關鍵的是2023年的統合分析，王姿允寫道，其涵蓋26項臨床試驗、1721名受試者，結論指出，膠原肽可改善保濕、彈性及皺紋等皮膚老化問題，另根據2024年隨機對照試驗，膠原蛋白搭配維生素C，不僅對皮膚有益，連頭皮、毛髮都有改善。

另有高劑量長期試驗指出，每日10至20克持續9個月，甚至能改善身體活動力、疼痛與心理健康。

要使膠原蛋白補充有感，王姿允建議掌握4原則：

●劑量：每日1.6至5克即可見效，高劑量10至20克有更全面效果。

●來源：魚、豬、牛各有差異，重點在於產地安全，避免重金屬、狂牛症風險。

●時間：連續8至12週以上才會有顯著變化。

●小技巧：搭配維生素C、落實防曬，並維持規律作息，效果更佳。

王姿允提醒，並非所有膠原蛋白產品效果一致，分子量、純度及來源皆影響吸收，選擇時應避免過多添加物，且某些產品為掩蓋魚腥味，甚至強調豐胸效果，可能額外添加香料或含雌激素成分，如蜂王乳、山藥等，要盡量避免。